A Bene Vagienna si celebra il 30° anniversario della Fondazione della Banda Musicale

Nel corso del 2020 la pandemia mise lo zampino anche nei festeggiamenti che la banda musicale “Città di Bene Vagienna” organizzò per onorare il 30° di fondazione del complesso, ma, alla luce della mutata situazione e delle ultime diposizioni governative, il Direttivo ha deciso di proporre il concerto celebrativo per domenica 19 settembre alle ore 17,00 presso il fossato del Castello dei Conti Costa (in caso di inagibilità del prato in piazza San Francesco), naturalmente a Bene Vagienna.

Per l’importante occasione la formazione benese ha deciso di invitare, quale banda musicale ospite, la “Banda Musicale Giovanile Anbima Cuneo”, gruppo attivo da oltre dieci anni che raccoglie giovani strumentisti provenienti da una quindicina di bande musicali della Provincia Granda.

Il concerto sarà aperto dalla banda musicale locale che, diretta da Valerio Semprevivo, proporrà un programma costituito da brani originali per banda ispirati a generi diversi di autori italiani e stranieri, tra cui si segnala “Friends for life” di Dizzy Stratford che vuole essere il brano che simboleggia i trent’anni passati insieme a fare musica.

A seguire si esibirà la rappresentativa cuneese che sarà diretta dal M° Angelo Sormani, compositore e direttore di banda molto conosciuto ed apprezzato anche all’estero, sotto la cui guida eseguirà anch’essa brani originali per banda di diversi autori tra cui il direttore stesso.

L’ingresso al concerto è libero e, trattandosi di un concerto tenuto in uno spazio aperto, non sarà necessario avere il Green Pass, ma si dovrà rispettare il distanziamento.