Carcere di Fossano, Bergesio (Lega): “Laboratorio di trasformazione iniziativa importante per il reinserimento sociale delle persone”

“Il laboratorio di trasformazione “APpena Lavorata” del carcere di Fossano è iniziativa importante per il reinserimento sociale delle persone”.

Così il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, Lega, commenta il nuovo laboratorio “APpena Lavorata” inaugurato giovedì nel carcere di Fossano.



Sempre Bergesio prosegue: “Ringrazio la Sovrintendente regionale Rita Russo, la Direttrice dell’istituto Assuntina Di Rienzo, da poco nominata direttrice del carcere di Cuneo, il Sindaco di Fossano Dario Tallone e tutta l’Amministrazione della città, che hanno collaborato per dare il via a questa iniziativa, che ha come obiettivo il ritorno ad una vita “normale” dei detenuti, ed utilizza inoltre al meglio gli spazi della casa di reclusione”.



Il laboratorio, gestito dalla Cooperativa “Perla Onlus” di Savigliano, è stato realizzato nella vecchia falegnameria del carcere di Fossano, dove da luglio tre detenuti impiegati part-time preparano vasetti di sughi, conserve e confetture. I tre addetti utilizzano i prodotti del progetto Caritas “Pensolato”, che vede altri nove detenuti lavorare la terra in una cascina in frazione Sant’Antonio Baligio. E sempre i detenuti hanno ristrutturato anche i locali utilizzati. Inoltre, l’intento dei promotori del laboratorio è quello di ampliare la produzione, coinvolgendo anche altre cooperative.

“È stato emozionante prendere parte all’inaugurazione di un progetto che guarda al futuro di queste persone e che li aiuterà a ricominciare – dichiara ancora il Senatore Bergesio -. Faccio i miei complimenti a tutti coloro che hanno creduto nel progetto ed hanno collaborato affinchè questa bella idea, che fa onore alla casa circondariale di Fossano, si concretizzasse. Auspico che il laboratorio in futuro possa ulteriormente ampliarsi e coinvolgere un numero sempre maggiore di detenuti”.