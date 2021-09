Cuneo, trova un ghiro ferito in viale Angeli: "Grazie al CRAS e a coloro che hanno dato una mano"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice che ringrazia il CRAS di Bernezzo per il soccorso prestato a un ghiro ferito ritrovato in viale Angeli a Cuneo questa mattina. D

Dopo la segnalazione al 112 è stato subito attivato il servizio veterinario.

"Vorrei ringraziare le persone che vista la situazione, non sono state indifferenti, ma si sono fermate, a scapito del loro tempo, a farmi compagnia durante l'attesa - scrive la lettrice -. La prima ragazza che mi è stata accanto durante le telefonate, la coppia di fidanzati che è andata a procurare una scatola per riporre la povera bestiola, la ragazza di nome Anna che è rimasta con me a vegliare sul povero ghiro fino alla fine. Grandissimo il mio grazie, ancora una volta, al CRAS di Bernezzo che si è occupato dell'animale. Grazie al servizio veterinario Asl che è prontamente giunto sul posto. Mi complimento per il modo tempestivo e serio con cui è stato gestito il soccorso. Purtroppo l'animale non è poi sopravvissuto alle ferite riportate, ma quanto accaduto questa mattina ha rinnovato in me la fiducia nel genere umano.

Se è vero, come diceva Gandhi, che "la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali", posso affermare che Cuneo è davvero una realtà di grande civiltà. Grazie , infinitamente grazie".