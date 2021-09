Monterosso Grana: in arrivo quasi 1 milione di euro per la messa in sicurezza del territorio

Il Comune di Monterosso Grana nei mesi scorsi ha presentato al Ministero dell’Interno le domande per interventi di messa in sicurezza del territorio, in particolare nella località Barmasse (a ridosso del concentrico) e sulla via per le borgate Oggeri-Rossi, interessate da un notevole dissesto idrogeologico che, nel primo caso mette a rischio le abitazioni sottostanti e, nel secondo caso, vede un notevole cedimento della strada comunale e del versante.

Il Comune è stato finanziato, con il decreto del Ministero dell’Interno n.23 del 23.02.21.

700.000 Euro saranno destinati per i primi interventi di consolidamento e messa in sicurezza delle pareti rocciose in località Barmasse, intervento che riveste notevole importanza per l’intero concentrico di Monterosso Grana e per l'eventuale futura messa in sicurezza della Torre, di proprietà privata, ma per il quale l’amministrazione, insieme ai proprietari, da tempo si sta adoperando al fine di trovare i fondi per il suo recupero.

290.000 Euro invece saranno destinati al consolidamento della strada che porta alle borgate Oggeri e Rossi interessata da dissesti idrogeologici di versante importanti.