Due escursionisti recuperati nella notte al Brec de Chambeyron: zio e nipote di 9 anni stanno bene

Zio e nipote di 9 anni erano partiti dal campo base di Chiappera (sopra Acceglio, in val Maira) per raggiungere la cima Chambeyron dal bivacco Barenghi. Non avendo fatto ritorno il padre del ragazzino ha chiamato i soccorsi.

È successo questa notte, a cavallo tra venerdì 10 e sabato 11 settembre. Zio e nipote erano erroneamente scesi sul sentiero del versante francese rimanendo bloccati in una zona impervia. L'allarme è scattato ieri sera, venerdì 10 settembre intorno alle 23. L'uomo era contattabile con il cellulare che agganciava appunto la rete francese.

L'operazione di recupero è durata tutta la notte e ha visto impegnati congiuntamente la squadra Saf dei vigili del fuoco, il soccorso alpino della Val Maira e la gendarmeria francese.

Individuati intorno alle 2,30 sono rimasti in contatto visivo: i soccorritori hanno comunicato con loro, confortandoli in attesa del decollo dell’elisoccorso francese.

Zio e nipote sono quindi stati recuperati questa mattina, sabato 11 settembre, intorno alle 7,30 e portati al campo base di Acceglio dall'elisoccorso francese. Erano infreddoliti e stanchi, ma stavano bene.

Il velivolo Drago dei vigili del fuoco è stato impegnato per il recupero dei soccorritori.