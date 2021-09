È in corso un intervento dei vigili del fuoco in via Cuneo a Marene per un incendio scantinato.

L'allarme è scattato intorno alle 12 di oggi, sabato 11 settembre.

Dalle prime informazioni in nostro possesso, avrebbero preso fuoco alcuni giornali. Non si tratterebbe di un episodio di grave entità. Sul posto la squadra di Savigliano.