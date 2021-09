Per partire all'avventura in montagna o percorrere i sentieri vicino casa ci vuole una E-Bike Fully

Preferisci le strade sterrate che possono diventare difficili o piuttosto percorsi tecnici? Le radici, le pietre, i passaggi complicati ti piacciono di più? Hai anche tu in programma di fare qualche escursione in montagna? Allora dovresti optare per una e-bike a sospensione completa per ogni tipo di percorso. Ma anche se sei già un mountain biker rodato e cerchi più comfort, una E-Bike Fully con sospensione completa della forcella anteriore e posteriore in combinazione con un potente motore elettrico potrebbe fare al caso tuo. È difficile trovare la bici giusta quando ci si avventura nella pletora delle E-Bike Fully. Ma le bici da trail ti permettono di salire correttamente godendo di un eccellente comportamento in discesa. Ormai molto apprezzate sui sentieri sterrati, le mountain bike elettriche si sono evolute notevolmente dai primi modelli venduti sul mercato. La loro geometria è ora più vicina alle muscolose mountain bike tradizionali, la batteria e il motore sono meglio integrati nel telaio e i componenti sono stati adattati alle specificità di queste mountain bike a pedalata assistita. Ma la storia della mountain bike elettrica è appena iniziata. La strada da percorrere è ancora lunga e lo sviluppo di queste bici è in continua evoluzione.

Con una mtb full da enduro elettrica puoi mettere alla prova i tuoi limiti con percorsi mozzafiato.

Cos'è una E-Bike Fully?

Esistono diversi modi per definire una bici da trail. In breve, potrebbe essere descritta come una bici biammortizzata, divertente da guidare e abbastanza affidabile da adattarsi a tutti i tipi di uscite, che si tratti di un micro-viaggio sui sentieri locali o di una lunga giornata di guida in montagna.

Ma attenzione, non stiamo parlando di bici in grado di affrontare i tracciati dell'Enduro World Series, o di un modello leggero come quello che trovi nel cross-country. Una bici da trail offre un buon compromesso tra peso, geometria e maneggevolezza per pedalare in pianura, in salita o in discesa. Queste versatili mountain bike elettriche sono in grado di affrontare terreni accidentati pur essendo efficienti durante la pedalata.

L'E-Bike Fully è adatta ad ogni tipo di escursione e soprattutto è comoda

Se opti per una e-bike “Fully”, grazie al suo comfort, eviterai sobbalzi e colpi nella zona della seduta. Inoltre, grazie a un potente motore elettrico, potrai scalare i pendii più ripidi. Non importa se sei più un biker tranquillo a cui piace fare un giro dopo il lavoro o se preferisci fare una serie di giri in un bikepark durante il fine settimana: Bikeonline.com ha l'E-Bike Fully di cui hai bisogno.

Un pò più pesante di altri modelli ma dalle prestazioni entusiasmanti

La tecnologia su una e-bike “Fully” è costante in ogni sua parte meccanica, dalle gomme alle ruote, dal motore alla batteria e ciò comporta che le Fullys risultino piuttosto pesanti. Infatti, su queste e-bike, il motore e la batteria aggiungono qualche chilo in più. Però il peso richiede un motore potente. Ed è per questo che la potente trazione elettrica compensa il peso maggiore. Ma non è solo questione di potenza. Se i bikers vogliono intraprendere percorsi tecnici, hanno bisogno di un motore che fornisca la sua potenza in modo ragionevole, adattandosi facilmente ad ogni avversità. Ed è quello che serve per affrontare salite e pendii ripidi. Con una E-Bike Fully potrai andare alla scoperta di ogni tipo di percorso in assoluta sicurezza con prestazioni entusiasmanti.

Come far durare la batteria di una bicicletta elettrica?

Se sei alle prime armi con una una E-Bike Fully, o anche se sei già esperto, questi pochi consigli ti saranno utili per prolungare la durata della batteria della tua bicicletta.

Ridurre il peso

Forse il fattore più importante che può influenzare la batteria è il peso del ciclista e della bici. Sebbene non ci siano soluzioni rapide per il peso principale, ovvero il ciclista, rimuovere tutto il peso non necessario dallo zaino e dalla bici aiuterà. La differenza qui è più evidente sulle salite, dove il motore e la batteria lavorano duramente per guidare il ciclista. Ad ogni modo, i bikers più leggeri avranno un piccolo vantaggio in più.

Usa le gomme giuste

La resistenza al rotolamento è un altro fattore chiave per la ricarica della batteria. Ciò è influenzato dalla mescola, dalla larghezza, dal battistrada e dalla pressione del pneumatico. Mentre dovresti sempre scegliere le gomme che meglio si adattano al tuo modo di pedalare, è importante provare pneumatici con pressioni variabili per trovare un equilibrio confortevole. Pressioni più elevate inducono una minore resistenza al rotolamento ma influiscono sul controllo della bici. Alcuni pneumatici pieni e semisolidi iniziano a scivolare nell'E-Biking e aiutano a ridurre le forature.

Pedalare su terreni diversi

Molte salite ripide e sentieri tecnici scaricano la batteria. Tuttavia, probabilmente guiderai più lentamente. A volte è quindi preferibile variare il terreno.

Pedala in modo fluido

Una buona tecnica di pedalata fluida aiuterà davvero ad estendere la portata. Gira i piedi invece di pedalare forte e scegli le marce appropriate. Tieni presente che le basse velocità per le salite ripide caricano molto meno il motore e quindi la batteria.

Non lasciare che la batteria si raffreddi

Non puoi farci molto, ma le temperature più basse ridurranno l'autonomia di carica della batteria, poiché "la resistenza elettrica aumenta".

Non lavare la batteria

Come con qualsiasi parte di una bicicletta, è meglio non dirigere un getto d'acqua sulla batteria o sul motore di una bicicletta elettrica. Spruzzare rapidamente un detergente per contatti elettrici sui terminali della batteria ridurrà il potenziale di corrosione e manterrà un buon trasferimento di energia.