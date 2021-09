Al via a Crissolo la rievocazione del “Segreto di Annibale”

Si apre stamane, a Crissolo, “Il segreto di Annibale”, la rievocazione storica più alta d’Europa. Il paese ospita infatti un fine settimana denso di storia, per celebrare l'impresa epica di un leggendario condottiero.

“Il segreto di Annibale” porterà in alta Val Po rievocatori da tutta Italia: Lazio, Puglia, Umbria, Emilia Romagna, Liguria e Marche. Ricostruttori storici riproporranno i popoli protagonisti di momenti storici passati alla leggenda: Cartaginesi, Celti, Liguri e Romani per due giornate dedicate all’archeologia, alla Storia e alle storie che tra alleanze e tradimenti hanno plasmato il nostro paese e il nostro passato.

A curarne l’organizzazione, l’Associazione di ricostruzione storica “Praefectura Fabrum”.

Ecco il programma completo.

Sabato 11 settembre

Ore 11.30: apertura della manifestazione, con possibilità di visitare i campi storici e le numerose didattiche interattive proposte dai rievocatori.

Ore 15: visite guidate a cura degli archeologi dell’associazione “Ambiente & Cultura”, che accompagneranno il pubblico agli accampamenti storici, nei quali i rievocatori avranno modo di completare le didattiche inerenti aspetti di vita quotidiana civile e militare della antica cultura rappresentata.

Ore 17: visita guidata a cura degli archeologi dell’associazione “Ambiente & Cultura”

Ore 19: chiusura campo

Domenica 12 settembre

Ore 10: apertura manifestazione

Ore 11: visita guidata a cura degli archeologi dell’associazione “Ambiente & Cultura”

Ore 14.30: visita guidata a cura degli archeologi dell’associazione “Ambiente & Cultura”

Ore 16: battaglia tra la compagine romano-ligure e le forze celtico-cartaginesi

Ore 18: chiusura manifestazione

L’accoglienza e la partenza per le visite guidate sono previste nell’area del piazzale intitolato a Guide alpine e Soccorso alpino, a monte del concentrico, dove trova posto anche pista di atterraggio per l’elisoccorso, per poi risalire l’asta del fiume, immersi nel verde, sino alla località “Spiaggia”, dove sarà attivo anche un punto ristoro.

Ci sarà comunque la possibilità di degustare prodotti tipici, pranzare e cenare anche in paese, assaporando ottima birra artigianale.

Le prenotazioni (gratuite ed a numero chiuso) sono da effettuarsi al seguente link: http://ambientecultura.it/.../il-segreto-di-annibale-a.../

La visita libera agli accampamenti e delle didattiche è invece effettuabile durante tutto il corso della manifestazione. Consigliato essere possessori del Green pass.