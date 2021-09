Alba, tutto pronto per la 13^ edizione di Corri sotto le torri. Oggi in piazza Duomo iscrizioni e... vaccini

Tutto pronto a Alba, per il ritorno della tredicesima edizione di Corri sotto le torri Alba nel cuore, che andrà in scena domani 12 settembre 2021.

La manifestazione riparte con l'obiettivo di contribuire al ritorno graduale delle abitudini sociali. E' previsto il rispetto delle normative vigenti e del protocollo della Federazione sportiva. Saranno rese disponibili delle mascherine personalizzate. Ai partecipanti è richiesta collaborazione, nel rispetto del regolamento e della distanza interpersonale e possibilmente di iscriversi in via anticipata, oggi sabato 11 settembre in piazza del Duomo.

Si può partecipare, di corsa o al cammino, anche con il proprio cane, su un ampio percorso che attraversa i viali, i parchi, le vie e le piazze principali della città di Alba.

Le partenze saranno date dal sindaco Carlo Bo e al ritmo degli Sbandieratori e musici Città di Alba in piazza Garibaldi, di corsa con Corri sotto le torri oppure al cammino con Alba nel cuore.



Una calza tecnica running, e la rivista patinata ufficiale saranno consegnati dopo ll'arrivo con banane e acqua chiusa in bottiglia (ai primi 1000 iscritti). Per i runner della corsa anche la medaglia celebrativa fior di conio 2021 quest'anno con i colori del Borgo del Fumo.

Ai giovani under 14 invitati gratuitamente andrà una t-shirt Joy of moving.



Il Gran Premio dei Borghi Albesi mette in palio ben 100 bottiglie di vino per il primo Borghigiano all'arrivo. Prezioso Barolo Bolmida per i primi maschile e femminile, e una coppa per i runner giovani.



Alla camminata, si può partecipare scegliendo un percorso più breve (4 km e che circumnaviga la fontana di Piazza Ferrero), oppure insieme al proprio cane che riceverà un bellissimo collare e un ricco pacco gara Morando/Zoolandia oltre a premi a sorteggio.

Sui palchi presenterà Miss Cocò, e ci sarà in diretta Radio Alba con Dieghito, sportivi e autorità, e i gruppi della Ginnastica Alba, Wonder Woman, Alba Cheer, e lo spettacolo live in musica della Sarah's Band,

Il ritrovo sarà Domenica 12 settembre dalle ore 8,30 in piazza Garibaldi con partenze alle ore 9,40 per gli under 14 (km. 1) e alle ore 10 per la corsa e la camminata (km 8 o 4) con l'apoteosi all'arrivo in piazza del Duomo. Saranno tanti come sempre i Volontari, i Borghi della Giostra, i gruppi di Polizia Municipale, Croce Rossa, Carabinieri in congedo, il neonato Comitato Sport Alba, e tante Associazioni cittadine, che l'organizzazione ringrazia per l'impegno e la presenza.

ISCRIZIONI

Per le iscrizioni oggi, sabato 11 settembre dalle ore 9,30, sarà allestito un Punto ufficiale in Piazza del Duomo, al quale l'organizzazione raccomanda di rivolgersi in modo da decongestionare le fasi antecedenti la partenza in piazza Garibaldi, dove domenica mattina dalle 8,30 verranno distribuiti gli ultimi pettorali ancora disponibili.



Corri sotto le torri Alba nel cuore.....ti vaccina !



Sabato pomeriggio 11 settembre dalle 15 alle 18, e poi la domenica mattina dalle 9 alle 12, con autorizzazione dall'ASLCN2 locale, sarà presente in piazza del Duomo, l'Ambulatorio Mobile della Fondazione Ospedale Alba Bra con personale medico, infermieri e volontari, per somministrare il vaccino anti covid19 gratuitamente a tutti coloro che lo richiederanno. Il personale presente sarà disponibile anche solo per fornire informazioni in materia.