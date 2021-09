Fossano, "ViviAmo il Parco" un giornata per vivere l'area protetta del fiume Stura

Domenica 19 settembre a Fossano si svolgeranno una serie di iniziative per vivere il tratto di area protetta del fiume Stura. Il Comitato Pro Parco fluviale di Fossano ha raccolto l’invito dell’US ACLI e, insieme a decine di associazioni fossanesi, ha deciso di organizzare per domenica 19 settembre una manifestazione dal significativo titolo “VIVIAMO IL PARCO – Una giornata da dedicare al nostro fiume”.

Un gruppo di associazioni fossanesi è riuscita a organizzare questo primo evento in un’area, i Bagni Pedro, già cara ai fossanesi da diverse generazioni. Preceduta da due iniziative al mattino (passeggiata Fit-Walking e visita guidata al nuovo Museo “Federico Sacco”), a partire dalle 14,30 ai Bagni Pedro, ben 38 associazioni fossanesi si presenteranno con attività varie, informazione, distribuzione di materiale divulgativo e altro ancora su temi legati all’ambiente, all’attività sportiva all’aperto, alla sostenibilità, all’attenzione agli altri, al territorio.

La Prenotazioni alle Attività è obbligatoria ( link: https://bit.ly/2X6qUOm ), gradita anche solo per la visita agli stand. Necessario Green Pass, abbigliamento e scarpe adatte e portare una borraccia.

Link per scaricare il Volantino (diffondilo sui social) : bit.ly/3jWxmAe

Link per scaricare il Programma dettagliato : bit.ly/3BP4EY4