Omaggio a Dante lettura concerto alla Croce Nera di Saluzzo

Lunedì 13 settembre alle 21 in Croce Nera ( piazzetta San Nicola) per rievocare i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, nell’ evento “Nel mezzo del Cammin” di nostra vita” organizzato dagli Amici della Musica di Savigliano, per la rassegna Recondite Armonie.

La lettura dei canti più celebri della Divina Commedia a partire dall'incipit per proseguire con i personaggi più noti, Caronte, Paolo e Francesca ,Ulisse, l conte Ugolino si intrecceranno all'esecuzione di suggestive pagine musicali di compositori di epoche diverse, eseguite su più tipologie di flauto, con timbriche differenti.

In scena Elena Zegna voce recitante, Ubaldo Rosso flauti/viola da gamba.

Ingresso 10 euro. Obbligatoria la prenotazione ai numeri 3355299411 - 3936899471 E' richiesto il green pass.