Motocross. Fabrizio Fissolo, 3° ad Orbassano, comanda il Regionale ASI

Il Moto Club Piccola America ha organizzato, sul crossodromo Orbassano Racing, la penultima prova del Campionato Regionale di Motocross MotoASI, nella quale il conduttore cervaschese Fabrizio Fissolo si è distinto con due belle gare nella categoria Sport.

In sella alla Honda 250 a quattro tempi della Amerio Moto di Ceva ha concluso la prima manche in quarta posizione, mentre è incappato in una caduta alla partenza di gara due. Risalito in sella si è impegnato in una dura ma proficua rimonta, che lo ha fatto risalire sino alla terza piazza.

La classifica di giornata fa registrare la vittoria assoluta di Mattia Cornero (Careglio Motor), davanti ad Edoardo Mascarello (Careglio Motor). Seguono in terza posizione, a pari merito, Stefano Medea (Baffo MX Asd) e Fabrizio Fissolo (Piccola America), che ad una gara dal termine è in testa al campionato con quattordici punti di vantaggio sul più diretto avversario.

“La pista era molto bella, ma un po’ bucata, e ci stava. E’ stata comunque ben trattata, per cui non vi era polvere - ha riferito Fabrizio Fissolo -. Nonostante la caduta in gara due, grazie all’ottima condizione fisica, sono riuscito a concludere la giornata tra i primi tre, portandomi al comando del campionato. Adesso mi metto al lavoro per la finale che avrà luogo il 5 novembre sulla pista di Trofarello. Ringrazio i miei super tifosi Cristina Ponzetta ed i miei bimbi e tutti coloro che mi sostengono: Peugeot Cuneotre, Tecnosistemi, Galfrè Moto, Wössner, Idea Gomme Cuneo Srl, Aon, Carrozzeria 2A, Camb Racing Team e Giancarlo Amerio”.