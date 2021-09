"Coraggio Italia": presentato il gruppo di Alba, Langhe e Roero

Venerdì 10 settembre alle ore 18 presso la Azienda Agricola Luigi Drocco è stato ufficializzato il gruppo di Alba, Langhe e Roero che ha aderito al nuovo progetto politico: "Coraggio Italia". L'evento e'stato moderato da Tiziano Farina, coordinatore di "Cambiamo". Hanno preso la parola gli onorevoli Daniela Ruffino, Massimo Berutti, Osvaldo Napoli e Marco Marin indimenticato campione olimpico della Nazionale italiana di scherma. Hanno concluso gli interventi un esponente di zona per "Cambiamo": Diego Cattaneo e la vicesindaco di Alba, Carlotta Boffa.

"Finalmente - ha sottolineato Carlotta Boffa nel corso del suo intervento - nasce una nuova forza politica, liberale, moderata e centrista, rappresentata in Parlamento da 28 deputati e 7 senatori. Moltissimi di questi sono amministratori locali oppure cittadini che per molti anni hanno ricoperto incarichi importanti nei rispettivi comuni. Non a caso lo stesso Luigi Brugnaro, presidente di Coraggio Italia, è uno dei sindaci più importanti del nostro paese essendo il primo cittadino di Venezia. Infatti - ha proseguito il vice sindaco albese è proprio dalle periferie e dalle province che la riprese potrà trovare gli interpreti migliori, le vocazioni più determinate e gli strumenti politici più efficaci. Lo ha ribadito più volte il sindaco Brugnaro anche in occasione del battesimo di Coraggio, svoltosi a Roma, il 14 luglio".

"I sindaci sono le 'sentinelle ' dei nostri territori ha affermato Daniela Ruffino durante il suo intervento e sono indispensabili x portare avanti le istanze di tutti i cittadini e, in questo modo, facendosi interpreti in modo costruttivo delle criticità più importanti espresse dai territori".

"ll gruppo di Coraggio Italia - ha concluso il coordinatore Tiziano Farina - è determinato a fare squadra e diventare un punto di riferimento e aggregazione politica anche nel nostro territorio".