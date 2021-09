Feste Democratiche: ad Alba tre incontri nel prossimo fine settimana

Gli incontri di settembre delle Feste Democratiche in provincia di Cuneo continuano.

Saranno tre gli appuntamenti albesi nel prossimo fine settimana.

Giovedì 16 settembre presso la Locanda d’Batista di Diano D’Alba alle ore 20 avremo la CENA DEM. "Un momento conviviale, di autofinanziamento, occasione per trovarci in presenza, dibattere e confrontarci". Ci sono ancora alcuni posti. Occorre prenotarsi su: pdalba.it/cenadem

Venerdì 17 settembre, alle 20,30 si terrà l’incontro “Assegno Unico per i figli: una riforma epocale”, con Stefano Lepri (deputato PD) e Maria Peano (della segreteria regionale PD).

Sabato 18 settembre, invece, avremo una maratona che inizierà alle 18,30 con un aperitivo, proseguirà alle 19.30 con la proiezione del docufilm “Siamo qui da vent’anni” di Sandro Bozzolo e si completerà con la tavola rotonda delle 20,30 “Lavoratori o schiavi? L'Apporto degli stranieri per le eccellenze del territorio” con la partecipazione di: Valentina Furlanetto, giornalista di Radio 24 – Il Sole 24 Ore, autrice del libro “Noi schiavisti. Come siamo diventati complici dello sfruttamento di massa”; Sandro Bozzolo, scrittore e film maker, regista del docufilm "Siamo qui da vent'anni", Maurizio Marello, già sindaco di Alba, Consigliere Regionale del Piemonte per il PD; e Paolo Furia, Segretario Regionale del Partito Democratico Piemontese.

“Parleremo di famiglie, di sostegno economico per i figli – afferma William Revello, segretario PD albese – e di lavoratori stranieri. Parliamo del nostro futuro, del sostegno alla natalità, del superamento delle diseguaglianze grazie alla riforma sull’assegno unico per i figli fortemente voluta dal PD. E parleremo del presente, di quello che sta accadendo ad Alba, dove vediamo in questi giorni tanti lavoratori stranieri arrivare, accamparsi (penso al lungo Tanaro), cercare aiuto e occupazione. Qualcosa si sta muovendo, ma non è abbastanza. Occorre capire perché tutto questo accade, perché non è solo un effetto collaterale della raccolta della frutta o dell’uva, ma un fenomeno più ampio, che riguarda molti settori produttivi. Disuguaglianza e tutela dei diritti sono due temi che interpellano da vicino una forza di sinistra come il Partito Democratico”.

Gli incontri si terranno presso la Sala Congressi del Palazzo Mostre e Congressi (con un accesso consentito solo se muniti di mascherina e Green Pass), in Piazza Medford 3.

L’invito è a tutta la cittadinanza, a partecipare, dibattere, confrontarsi, proporre idee e proposte.

Per ogni informazione: circolo@pdalba.it