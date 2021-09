Novità importanti tra gli sponsor tecnici del Cuneo Volley

Per il terzo anno consecutivo tutte le squadre del Cuneo Volley indosseranno l’abbigliamento e le divise gara Spalding. Una collaborazione che non solo viene confermata, ma si amplia con l’ingresso di Advanced Distribution (Adidas volley) per quanto riguarda le calzature e l’importante supporto sul territorio da parte di un’istituzione come Il Podio Sport.

Presso lo showroom cuneese, infatti, è stato inaugurato nel pomeriggio di oggi il nuovo corner dedicato al Club maschile cuneese di pallavolo, dove verrà esposto e sarà possibile acquistare il merchandising ufficiale del Cuneo Volley. Un’importante novità per tutti gli appassionati e i tifosi, che potranno così indossare e/o regalare le maglie dei giocatori preferiti della BAM Acqua S.Bernardo Cuneo.

" Anzitutto, ci tengo a dire che siamo estremamente orgogliosi di vestire per il terzo anno consecutivo i ragazzi della prima squadra, l’ A2 BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, e delle giovanili del Cuneo Volley. L’anno scorso ci hanno fatto vivere un vero, ma meritato, sogno. Speriamo che quest’anno si possa fare ancora meglio. I presupposti – dentro e fuori dal campo – ci sono tutti.

A testimonianza di ciò, siamo felici di inaugurare oggi un corner all’interno del negozio il Podio – vera istituzione del cuneese – dove tutti i tifosi e gli appassionati di volley potranno acquistare il merchandising ed i prodotti ufficiali della loro squadra del cuore. Ringrazio personalmente la società ed il negozio. Credo che, tutti insieme – Spalding, Cuneo Volley e Il Podio – potremo dare ancora una volta uno stimolo di crescita al movimento intero del volley cuneese" - Fabrizio Ruffinatti, AD di Gafler srl (Spalding).

"Siamo molto felici di diventare parte di questa grande famiglia che è il Cuneo Volley. Negli ultimi anni, la società si è distinta per risultati e - ancor prima - per serietà. In Italia la nostra azienda si occupa della distribuzione, tra gli altri marchi, di adidas volley. Collaboriamo con vari atleti di primissimo livello: per dirne una, la recente MVP dell’Europeo Paola Egonu. Negli ultimi anni il marchio è cresciuto tantissimo, le scarpe possiedono una tecnologia sempre migliore e sono riconosciute tra gli addetti ai lavori come una vera eccellenza. Nella nostra strategia promozionale, abbiamo trovato estremamente stimolante la possibilità di collaborare a 360° con l’A2 BAM Acqua S. Bernardo Cuneo. Ne abbiamo parlato con la società che sin da subito si è mostrata entusiasta. Abbiamo così deciso di sponsorizzare degli atleti e l’intero staff della prima squadra, nonché di attivare delle convenzioni per tutti gli affiliati alla società. In questa operazione, sarà fondamentale l’apporto di un nostro storico cliente – il Podio – presso cui tutti gli atleti delle giovanili e della prima squadra potranno acquistare le scarpe adidas volley con condizioni estremamente agevolate" - Gianni Lanfranco, Presidente di Advanced Distribution spa (adidas volley).

« E’ con particolare orgoglio che abbiamo ospitato presso il nostro punto vendita di Cuneo i ragazzi che animeranno una stagione di volley che si prospetta ricca di successi; grazie alla collaborazione congiunta con Spalding e Adidas volley siamo anche noi sponsor tecnico del Cuneo volley» - Fabrizio Giai, Il Podio Sport.