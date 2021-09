Prova finale per il Campionato Italiano E-Bike Cross a Boves

Il Campionato Italiano di E-Bike Cross per la finalissima torna anche quest’anno sul circuito di Boves, in provincia di Cuneo, dopo la bella gara del 2021. Sul tracciato del “Bisalta Motor Park” di Claudio Becchis i protagonisti di questa stagione si sono aggiudicati i titoli nelle varie categorie. La pista è stata tirata perfettamente per ospitare questo appuntamento, giunto alla conclusione della sua seconda stagione dopo 5 prove su circuiti nazionali. Un successo non solo per i piloti presenti, ma anche per la Federazione Motociclistica Italiana che ha creduto nel progetto e ha investito risorse economiche ed umane.

Gianluca Avenoso, responsabile della disciplina per la FMI si è dichiarato molto soddisfatto e ha dato indicazioni per il futuro: “Siamo contenti per i numeri che sono in crescita costante, sia in termini di partecipazione che di interesse mediatico; la Federazione conferma l’interesse nella disciplina e nel 2022 proporrà un campionato con tappe sempre più interessanti e amplieremo il panorama delle categorie, così da poter dare ad ogni classe un livello più omogeneo. La FMI è sempre più vicina al mondo delle E-Bike”.

Anche Matteo Baldissarri, membro del comitato FMI, ha espresso soddisfazione per quanto fatto e non solo: “Abbiamo visto crescere la disciplina e raccolto tante informazioni utili anche dai piloti, ma sappiamo che il lavoro da fare è ancora lungo, ma che siamo sulla strada giusta. Per il 2022 ci saranno delle novità sui percorsi, sempre più tecnici, che permetteranno di mettere in risalto le capacità dell’atleta e sfruttare al massimo la potenza espressa dalle biciclette e-bike sbloccate”.

Le gare sono state tutte molti tirate e avvincenti e nulla è stato dato per scontato fin dalle prove cronometrate della mattina e nelle manche tanti i colpi di scena con diverse scivolate e rotture meccaniche, che hanno condizionato le gare e la classifica di campionato assoluta.

<EXS – Vittoria di questa categoria per un ottimo e consistente Attilio Pignotti (Valdinievole Ebike – Polini) che in gara 1 ha vinto con autorità davanti a Gianni Meschini (Electric Bike Cross – Huracan) ed Eric Anselmi (Gilera Club Arcore – SVM). Mentre Fabrizio Bartolini (Monti Coralli Faenza – Focarini) è stato sfortunato in gara 1 dove ha avuto un problema tecnico alla catena che lo ha costretto a tagliare il traguardo a spinta in quarta posizione, ma si è rifatto in gara 2 andando a vincere davanti a Pignotti e Meschini.

In campionato Attilio Pignotti si aggiudica la medaglia d’oro già in gara 1, al secondo posto Fabrizio Bartolini e terzo Gianni Meschini.

EX1 – Gara tiratissima fin dalle battute iniziali dove in gara 1 il vincitore Stefano Bonacina (Valdinievole – Focus) ha cercato fin dal via di conquistare metri importanti sugli avversari, capitanati da Mattia Rosselli (Verolese – SVM). Sfortunata la prova di Cristian Comastri (Castellarano – SVM) che al via della prima manche all’abbassarsi del cancello rompe la catena dovendo abbandonare la corsa. Il forte pilota della SVM si è rifatto in gara 2 andando a vincere davanti a tutti, precedendo Bonacina e Rosselli.

Vittoria in Campionato per Stefano Bonacina che precede proprio Cristian Comastri di 11 punti, un distacco che fa proprio rimpiangere il guasto al via della prima frazione; mentre al terzo posto ha concluso Mattia Rosselli.

EXJ

– Doppietta per il pilota di casa Giacomo Toselli (Becchis Cicli – Cube), che ha saputo ben interpretare il circuito di casa e vincere in gara 1 davanti a Cristian Raspanti (Monte Coralli Faenza – Focarini) e Andrea Pignotti (Valdinievole Ebike – Focus), quest’ultimo autore di una bellissima rimonta dopo una partenza sbagliata, che lo ha fatto cadere subito dopo il cancelletto. In gara 2 Toselli si conferma vincendo davanti a Raspanti e Tommaso Bianchetti (Moto Club Ruota Libera Terni A. – Specialized).

In campionato vittoria per Andrea Pignotti, seguito da Cristian Raspanti e Alessandro Rapuano.

E-OPEN – Doppietta di livello e con grande superiorità per Giuliano Boschi (Valdinievole Ebike – Qulbix), che ha condotto due gare perfette davanti a tutti, allungando fin dal via sugli avversari. Al secondo posto in entrambe le frazioni Andrea Di Luca (Sem), mentre terzi rispettivamente in gara 1 Marco Gnassi (A.M. Aretina – Sem) e in gara 2 Andrea Sassoli (A.M. Aretina – Sem).

Medaglia d’oro in Campionato per Giuliano Boschi, seguito da Mitja Sorn (RP Moto – Qulbox) e Marco Gualdani (Qulbix).

EWX – Vittoria per l’unica donna la via di questa finale a Boves Matilde A. Melani (Valdinievole Ebike – Focus), che in campionato precede Elisa Cappellari e Elisa Scudellaro.

Domani sempre sul circuito di Boves altro importante appuntamento con la World Cup di E-Bike Cross.