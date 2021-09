Volley, la Bosca San Bernardo Cuneo a Saint Raphael per il "Challenge Eric Kleiber"

Con un mese di preparazione nelle gambe la Bosca S.Bernardo Cuneo è attesa dal primo test ufficiale, il Challenge International Eric Kleiber che sabato 11 e domenica 12 la vedrà di scena a Saint-Raphaël. LPM Banca Alpi Marittime Mondovì, Racing Club de Cannes e le padrone di casa del Saint-Raphaël Var Volley-Ball, società gemellata con Cuneo Granda Volley, le tre squadre con cui le gatte si misureranno nella salle Pierre Clère. Ad aprire il torneo alle ore 10.45 sarà il match tra Cannes e Saint-Raphaël, cui seguirà l’esordio della Bosca S.Bernardo Cuneo contro il Racing Club de Cannes alle ore 14.30; per Noemi Signorile, regista di Cannes nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, sarà una sfida dal sapore particolare. Alle ore 16.30 l’ultima partita della giornata, quella tra Mondovì e Saint-Raphaël. Domenica 12 sarà subito derby della Provincia Granda alle ore 10.45; alle ore 14.30 spazio al confronto tra Cannes e Mondovì e alle ore 16.30 la chiusura con l’incontro tra Bosca S.Bernardo Cuneo e Saint-Raphaël Var Volley-Ball. Le partite, al meglio dei due set, verranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook del Saint-Raphaël Var Volley-Ball (https://www.facebook.com/straphaelvolley). Nel 2020 la Bosca S.Bernardo Cuneo si aggiudicò il Challenge Eric Kleiber superando Saint-Raphaël e Venelles in quello che era il penultimo test prima del debutto in campionato. Quest’anno il Challenge International Eric Kleiber sarà invece la prima tappa del lungo percorso alla ricerca dell’intesa e della miglior condizione in vista dell’esordio casalingo del prossimo 10 ottobre.



GRUPPO QUASI AL COMPLETO Coach Andrea Pistola potrà contare su un gruppo quasi al completo e senza acciacchi fisici cui giovedì 9 si è unita Lucille Gicquel, una delle ex del torneo di Saint-Raphaël viste le sue tre stagioni a Cannes. Unica assente sarà la schiacciatrice olandese Marrit Jasper, che raggiungerà Cuneo lunedì 13 e martedì 14 si aggregherà alle compagne, con cui mercoledì 15 affronterà il secondo impegno del precampionato, l’allenamento congiunto in programma a Andora (Savona) alle ore 18 ancora contro il Saint-Raphaël. Sono aperte le prenotazioni per assistere all’incontro con ingresso a offerta libera (mail a gabbianovolley@gmail.com). Tutto il ricavato verrà devoluto alla famiglia del piccolo Alessio, bambino affetto da atassia telangectasia che la società Gabbiano Volley ha già sostenuto con altre iniziative solidali.



ANDREA PISTOLA, ALLENATORE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «Mi aspetto che le ragazze prendano un po’ più di confidenza l’una con l’altra e che l’affiatamento che stiamo provando in questi giorni si veda anche in partita. Mi piacerebbe vedere in campo voglia di comunicare e di trovare intesa su tutti i vari aspetti, oltre all’entusiasmo mostrato in queste prime quattro settimane di preparazione. Gicquel sarà del gruppo ma il suo sarà un inserimento graduale: è reduce da un’estate lunga e densa di impegni e l’obiettivo è di riportarla in una condizione ottimale per l’inizio del campionato, quindi procederemo per gradi. Come dimostrato dai recenti Campionati Europei il movimento pallavolistico francese è in crescita e negli ultimi anni ha investito tanto, puntando anche su ottimi allenatori italiani. Il Challenge Eric Kleiber e l’allenamento congiunto di mercoledì 15 saranno due test molto utili»



CHALLENGE INTERNATIONAL ERIC KLEIBER, IL PROGRAMMA



Salle Pierre Clère, Saint-Raphaël



Sabato 11 settembre

Ore 10.45 Racing Club de Cannes - Saint-Raphaël Var Volley-Ball

Ore 14.30 Bosca S.Bernardo Cuneo - Racing Club de Cannes

Ore 16.30 LPM Banca Alpi Marittime Mondovì - Saint-Raphaël Var Volley-Ball



Domenica 12 settembre

Ore 10.45 Bosca S.Bernardo Cuneo - LPM Banca Alpi Marittime Mondovì

Ore 14.30 LPM Banca Alpi Marittime Mondovì - Racing Club de Cannes

Ore 16.30 Bosca S.Bernardo Cuneo - Saint-Raphaël Var Volley-Ball