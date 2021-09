Conclusi a Mondovì i lavori per i marciapiedi di Sant'Anna, opera attesa da decenni

Un'opera importante per la sicurezza e attesa da decenni dai residenti. L'intervento è stato portato a termine grazie all'impegno degli uffici Comunali e della ditta incaricata.

"Sono particolarmente felice del risultato, trattandosi di un'opera prioritaria per la sicurezza dei pedoni" - commenta Sandra Carboni, assessore ai lavori pubblici - "Lo sono ancora di più perché, fra i tanti interventi stradali che si stanno svolgendo in città, quelli più richiesti dalla cittadinanza sono stati realizzati in questa legislatura: mi riferisco alla rotonda del Ferrone ed ai marciapiedi di Sant'Anna".