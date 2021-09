La Costituzione Italiana in formato digitale per i diciottenni di Busca

Il sindaco, Marco Gallo, e la assessora alle Politiche giovanili, Beatrice Aimar, hanno ricevuto sabato scorso nel municipio le ragazzi e i ragazzi buschesi che compiono 18 anni nel corso del 2021. Erano presenti anche gli assessori Diego Bressi, Ezio Donadio e Lucia Rosso, la consigliera comunale Chiara Giusiano e il presidente della Consulta delle famiglie Massimiliano Marabotto. La festa dei diciottenni è stata anticipata rispetto alla consueta data di dicembre per farla coincidere con il giorno della cena della leva 2003. Ai neomaggiorenni è stata consegnata in forma digitale, con QRcode su cartolina, la Costituzione italiana e lo Statuto comunale di Busca. Nello stesso modo i giovani possono sentire gli interventi dei responsabili delle principali associazioni di volontariato della città che si rivolgono loro per invitarli ad essere cittadini attivi.



“Il diciottesimo compleanno – ha detto il sindaco Gallo - rappresenta una ricorrenza fondamentale nella vita di ognuno: è bello festeggiare insieme con i nostri neomaggiorenni questo traguardo, che comporta scelte fondamentali”.



“L’incontro dei neo-diciottenni buschesi con l’amministrazione comunale – ha sottolineato la assessora Aimar - è un momento significativo di condivisione e anche il più adatto per presentare ai giovani le molte realtà a cui essi possono prendere parte per vivere da cittadini attivi. In quest’occasione, inoltre, consegniamo loro come dono di compleanno una copia della Costituzione della Repubblica Italiana, che certamente avranno già imparato a conoscere e ad apprezzare durante gli anni della scuola, ma che con la maggiore età deve diventare veramente il riferimento fondamentale per l'esercizio dei diritti e il compimento dei doveri”.