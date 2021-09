La Valle Stura cerca gestori di "Botteghe dei servizi": un po' negozi e un po' centri di servizi per la comunità

Su iniziativa della Regione Piemonte, l’Unione Montana Valle Stura sta raccogliendo le manifestazioni di interesse finalizzate alla creazione e al rafforzamento delle “Botteghe dei Servizi” in valle; la proposta vuole contrastare la desertificazione commerciale nei comuni montani e a garantire che gli abitanti di questo territorio possano fruire di beni e servizi che ne migliorino la qualità della vita.

I soggetti beneficiari possono essere ditte individuali, Cooperative di Comunità o persone giuridiche iscritte alla Camera di Commercio.

Per “Botteghe dei servizi” si intendono esercizi commerciali multifunzionali capaci di svolgere anche servizi alla collettività e alla comunità, quali ad esempio il servizio di sportello postale, di dispensario farmaceutico, il noleggio di attrezzature sportive, servizio di biglietteria del trasporto pubblico, spazi per il co-working, ecc. Tra gli interventi ammissibili l’acquisizione, il rinnovo o l’ampliamento dei locali, delle attrezzature e degli impianti, l’acquisto di un autoveicolo a uso commerciale e la realizzazione di punti di informazione turistica.

La partecipazione alla manifestazione d’interesse, mediante apposito modulo allegato all’avviso, non è condizione per la partecipazione al futuro bando e non obbliga i soggetti a presentare successiva domanda di contributo alla Regione Piemonte.

Le proposte di intervento, redatte su apposito modello, devono essere trasmesse alla Dott.ssa Silvestro Noemi dell’Unione Montana Valle Stura entro il giorno 24 settembre 2021 mediante e-mail all’indirizzo unione.montana@vallestura.cn.it o mediante PEC all’indirizzo unionemontana.vallestura@pec.it.

L’avviso pubblico, la delibera della Regione Piemonte e gli allegati sono consultabili sul sito www.vallestura.cn.it