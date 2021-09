Moto contro vettura a Monastero Vasco, grave un centauro di 31 anni

Grave incidente a Monastero Vasco, sulla direttrice per Mondovì, oggi 12 settembre. Attorno alle 16.30 si sono scontrate un'autovettura e una moto, alla cui guida c'era un ragazzo di 31 anni, trasportato da un'ambulanza medicalizzata, in codice rosso, all'ospedale di Mondovì.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per la gestione della viabilità.

Un incidente analogo, fortunatamente meno grave, è avvenuto verso le 14 a Monforte d'Alba. Anche in questo caso si sono scontrate una moto e un'automobile. Il centauro alla guida della due ruote, stando alle informazioni in nostro possesso, non dovrebbe aver riportato conseguenze particolarmente preoccupanti.