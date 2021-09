Prenotati al Pellegrinaggio a Medjugorje dal 29 settembre al 3 ottobre

Nel lontano pomeriggio del 24 giugno 1981 la quindicenne Ivanka Ivanković e la sedicenne Mirjana Dragičević, stanno passeggiando ai piedi della collina del Podbrdo quando, alle quattro del pomeriggio, avrebbero intravisto una figura femminile su una piccola nube. Spaventate, le due ragazze fuggono e ritornano al villaggio. Poco dopo, verso le 18:30, decidono di tornare sulla collina accompagnate da Vicka Ivanković, cugina di Ivanka. Le tre ragazze avrebbero visto di nuovo la figura femminile con un bambino in braccio e l'avrebbero identificata sin da subito con la Madonna.

Da allora Medjugorje è diventata meta di milioni di pellegrini che ogni anno raggiungono la piccola località del comune di Čitluk in Bosnia ed Erzegovina.

Per i credenti andare in pellegrinaggio a Medjugorje significa sentire fortemente la presenza della Madonna che guarisce, consola, libera e dona pace.

Programma del viaggio

Mercoledì 29 settembre - Partenza da Savigliano, Villafalletto, Cuneo alle ore 4:30. Sosta per la colazione. Pranzo libero lungo il percorso in autogrill. Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel a Zara, in Croazia. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Giovedì 30 settembre - Dopo la colazione, visita guidata della città di Zara. Proseguimento per Medjugorje. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Dal mattino di venerdì 1° ottobre alla colazione di domenica 3 ottobre

Programma tipico di Medjugorje: Il programma prevede la partecipazione alla varie funzioni religiose (messa, rosario e confessione) previste a Medjugorje: visita al colle delle apparizioni (Podbrdo) e al monte della croce (Kriservak), (attività sempre supportate da una guida spirituale per tutto il soggiorno)

Domenica 3 ottobre - Dopo la prima colazione partenza per rientro in Italia, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.

Importo totale: euro 375,00 a persona.

Supplemento camera singola euro 90,00 unitamente al saldo a persona.

Il viaggio verrà confermato con una partecipazione minima di 20 persone.

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel trattamento come da programma (bevande ai pasti) - Assicurazione Medico / Bagaglio Accompagnatore qualificato dell’agenzia.

DOCUMENTI: Carta d’identità NON scaduta (senza il timbro di rinnovo)

CONSIGLI: Eventuali necessità e/o esigenze devono essere espresse all’atto dell’iscrizione.

Per telefono o all’atto dell’iscrizione sarà possibile ottenere ogni altra informazione utile.

ORGANIZZAZIONE: Agenzia CULTURE LONTANE via Mazzini 66 – Savigliano tel. 334.1816050

Informazioni e prenotazioni cell. 340-6973990