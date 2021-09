A Roccaforte Mondovì torna "Bloccalo forte"

A Roccaforte Mondovì, reduce del successo delle passate edizioni, torna "Bloccalo Forte".

La manifestazione di Boulder, organizzato dalla Consulta giovanile, in collaborazione con il circolo Acli Amici di Prea, è in programma per sabato 25 settembre, dalle 10 alle 17.30, in borgata Rastello.

Il raduno sarà alla portata di tutti, con blocchi di ogni grado e livello, e si svolgerà con le stesse modalità delle scorse edizioni, nel rispetto delle normative vigenti.

Ci saranno circa 50 blocchi selezionati, tanti premi in palio offerti dagli sponsor (Rossi Calzature, Sportman, Inout Climbing).

"Una giornata intera da passare arrampicando con i vostri amici" - spiegano dalla Consulta Giovanile di Roccaforte Mondovì - "Per tutta la durata dell'evento, sarà attivo il servizio navetta e - grande novità di quest'anno - un punto ristoro con bar e panini. Vi chiediamo di pre-iscrivervi con anticipo, in rispetto delle norme anti-Covid, cioè entro mercoledì 22 settembre, su Facebook o via messaggio (Mattia 334 9014951). Quindi che siate alle prime armi o che arrampichiate da prima di camminare, vi aspettiamo!".

La premiazione si svolgerà al temine dell'evento. L'iscrizione e il pacco gara costeranno 15 euro. Per partecipare è obbligatorio essere muniti di green pass.