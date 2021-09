Mondovì, il Gruppo Civico Ideali in Comune chiede interventi urgenti e maggiori controlli per Parco Europa

Dal gruppo monregalese "Ideali in Comune" arriva un appello per valorizzare e, soprattutto, risolvere alcune problematiche relative a Parco Europa, sull'Altipiano.

In una nota stampa il gruppo chiede che l'area verde torni ad essere rigogliosa, sicura e fruibile da tutta la cittadinanza.

“Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini” – spiega il consigliere del Gruppo, Giancarlo Battaglio – “Negli ultimi tempi il parco è stato oggetto di atti di vandalismo, di spostamento in modo disordinato di alcuni arredi interni e, nelle ore serali, sono tante le persone che rinunciano all’utilizzo dell’area perché considerata poco sicura. Io e il Gruppo civico a cui appartengo chiediamo che il Comune si attivi per migliorare la situazione, con un programma di interventi mirati, garantendo inoltre maggiori controlli e una regolamentazione sulla fruizione degli spazi verdi più chiara e rigida, volta alla salvaguardia del patrimonio cittadino. Non sarebbe da trascurare l’ipotesi di prevedere un orario di chiusura del parco; Durante le ore notturne, infatti, la scarsa illuminazione ed i pochi controlli facilitano la messa in atto di pratiche illecite.”

Il tema dei pachi è da sempre caro alla città, in particolare ai giovani che, lo ricordiamo, sono diventati anche parte attiva nella riqualificazione dei giardini in via della Cornice.

Sulla situazione di parco Europa interviene anche l’architetto Enrico Rosso, tra i fondatori del Gruppo ed ex assessore: “La presenza di due porte di calcio a ridosso del parco penso sia stata una scelta poco appropriata.” – ribadisce Rosso – “Consentire il gioco del calcio in modo incontrollato e senza recinzioni accresce il rischio di arrecare danno e molestie alle persone che vi passeggiano al suo interno. Per noi è fondamentale che i bambini e i ragazzini si divertano, ma è altrettanto prioritario che lo facciano in modo sicuro. Non di rado si vedono palloni rotolare nelle strade adiacenti e ragazzini che, improvvisamente, attraversano la sede stradale nel tentativo di recuperarli. Per la loro sicurezza e per quella degli automobilisti in transito, spesso costretti a brusche frenate, sarebbe il caso di prendere dei provvedimenti. Chiediamo pertanto al sindaco Paolo Adriano e agli assessori di competenza di attivarsi per ridare il giusto lustro al Parco Europa, mettendo in atto tutti gli interventi più opportuni, a cominciare magari dal potenziamento del sistema di videosorveglianza e dell’impianto d’illuminazione del parco.”