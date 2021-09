Il "Progetto sentieri" è stato finanziato: escursioni in bicicletta e con gli scarponi ai piedi per scoprire Bagnolo

Grazie ad un contributo di circa 80.000 euro saranno attrezzati tre percorsi escursionistici che toccano i luoghi più interessanti del nostro territorio montano.

Ora partirà la fase di progettazione esecutiva, che deve concludersi entro 90 giorni (ma speriamo di procedere anche più speditamente) e nella primavera del 2022 potrebbero verosimilmente essere realizzati i lavori previsti.

Il primo percorso parte ed arriva all'ex stazione ferroviaria di Bagnolo, intersecandosi con la ciclabile recentemente inaugurata ed è pensato per le bici. Trattandosi di un anello di quasi 40 chilometri che si sviluppano su 1300 metri di dislivello, pur non presentando particolari difficoltà tecniche, è destinato ai bikers allenati o a coloro che sono muniti di una mtb a pedalata assistita. Sul percorso si trovano il Castello di Bagnolo, il Monastero Dominus Tecum, le meire partigiane, la panchina gigante di Rukas, le cave, il Santuario di Madonna della Neve e altro ancora.

Il secondo è un percorso escursionistico, anche questo ad anello, che parte da Rukas. Porta il visitatore ad immergersi nella realtà degli alpeggi e lambisce la parete del Monte Rumella.

Il terzo è un classico dell'escursionismo bagnolese un po' rivisitato: la camminata, infatti, porta al Col Bernard, un balcone prativo che si apre improvvisamente su una magnifica immagine del Monviso.

Il tutto sarà attrezzato con cartelli, bacheche informative, aree attrezzate, un percorso per i disabili (in località Montoso), e stazioni di ricarica per le e bike.

Dopo la "Via della Pietra" si è pensato di arricchire l'offerta turistica con alcune proposte, che riteniamo particolarmente suggestive, destinate a portare escursionistici e cicloturisti a scoprire il territorio bagnolese.

L'anello ciclistico trae spunto dalla consapevolezza che lo straordinario successo delle e-bike, consenta oggi a moltissimi utenti di misurarsi con percorsi che sino a pochi anni fa sarebbero stati destinati ad un pubblico di appassionati molto selezionato.

Questa progetto è nato e cresciuto da un gruppo di persone che a partire dal 2019 si sono trovate diverse volte in comune per metterlo a punto. Alcuni hanno prestato la loro opera di di appassionati (dipendenti comunali compresi!) anche per per "segnare" i sentieri, realizzare le cartine e predisporre la documentazione da presentare in Regione. A tutti loro un grandissimo grazie!

Gianfranco Latino - Assessore all'Agricoltura e Ambiente del Comune di Bagnolo Piemonte.