Vaccini, "Beppe" Lauria: "Inaccettabile che un minore possa accedervi in autonomia"

"Non è accettabile che un minore, in autonomia, si rechi in un centro vaccinale in cerca di quello che probabilmente, per lui, è il solo modo per fare o non fare quello che fino a poco tempo fa era normale".

Si potrebbe riassumere così il testo dell'interpellanza che il consigliere comunale di Cuneo "Beppe" Lauria ha recentemente presentato. Al centro, le preoccupazioni riguardo la vaccinazione dei minorenni con più di 12 anni, azione di cui si fa un gran parlare e che, indubbiamente, imprimerebbe una seria spinta all'impulso della campagna vaccinale.

Risulta a Lauria che dei minori si siano prenotati tramite app in un centro vaccinale, senza che nessuno abbia verificato la loro età. Secondo lo scrivente "questo comportamento mina il rapporto di fiducia che esiste tra Stato e famiglie. Dopo l'inoculazione del vaccino, inoltre, viene consegnato alla famiglia un modulo sul quale viene riportato quanto segue: L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in base alla raccomandazione dell’EMA (European Medicines Agency), ha autorizzato l’immissione in commercio di due vaccini a m RNA (COMIRNATY – vaccino Pfizer e COVID -19 VACCINE MODERNA – vaccino Moderna) ed un vaccino ad Adenovirus (COVID-19 VACCINE ASTRA – vaccino AstraZeneca), destinate a prevenire la malattia da COVID-19 nei soggetti a partire dai 16 anni di età (Comimaty) e d18 anni di età (Moderna e AstraZenica). Ecc.".

Cosa ne pensa il sindaco, chiede Lauria? Perché non interviene per porre fine a un atteggiamento censurabile ma soprattutto oggetto di diverse interpretazioni legali? Chi è l'organismo che sovrintende alla fase vaccinale e quali sono le sue direttive?

L'interpellanza verrà discussa nel consiglio comunale di settembre.