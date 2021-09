La cittadinanza onoraria di Saluzzo al Generale Figliuolo sabato 2 ottobre

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario generale per l'emergenza Covid, diventerà cittadino onorario di Saluzzo, sabato 2 ottobre.

La cerimonia di conferimento si svolgerà al cinema Teatro Magda Olivero alle 18. Obbligo di prenotazione all’indirizzo mail: sindaco@comune.saluzzo.cn.it entro il 29 settembre. Alle 17 si terrà la visita all’hub vaccinale di via don Soleri al Foro Boario.

L’Amministrazione saluzzese aveva ricevuto il suggerimento dal Comitato Artiglieri gruppo Aosta presieduto dal generale Giacomo Verda e da Giovanni Damiano presidente dell’associazione Officina delle idee per l’ospedale di Saluzzo.

Il sindaco Mauro Calderoni aveva perfezionato e inoltrato l’istanza al Generale d’Armata, nome imponente del mondo militare, che aveva accettato la proposta anche per i legami con Saluzzo. Figliuolo, originario di Potenza, dopo la scuola di applicazione militare a Torino, nel 1985 ha iniziato la sua carriere come tenente proprio a nella caserma Musso, nel gruppo Artiglieri da montagna Aosta. In seguito, ha diretto anche l’insediamento dell’Esercito di Fossano e comandato la Brigata taurinense.

Il conferimento si svolge in occasione del 25° raduno del Gruppo Aosta in città, in programma domenica 3 ottobre.

Prima della nomina da parte del Governo Draghi, risalente al primo marzo, il generale Figliuolo era dal 2018 il comandante logistico dell’Esercito. In precedenza è stato anche Capo ufficio generale del Capo di Stato maggiore della Difesa, comandante delle Forze armate in Kosovo, comandante del contingente nazionale in Afghanistan.