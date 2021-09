L’annuale appuntamento con la visita al Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema

La visita al Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, sebbene annuale, non diventa atto ripetitivo e formale, ma assicura sempre nuova ammonizione, per giovani e adulti, contro la bestialità della guerra.

Anno dopo anno Cardone e Garavagno, della onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”, si impegnano nella promozione dell’iniziativa, quest’anno resa ancor più gravosa dal Covid e dagli obblighi di fissare una data poco comoda.

Purtroppo un malanno di stagione ha impedito l’incontro con il commendator Enrico Pieri, forse unico sopravvissuto alla strage, per un fortunato caso. Il suo intervento è sempre stato affascinante, per la serena esposizione del suo pensiero, mai rivolto all’odio per le insensate rappresaglie, ma volto a sollecitare le generazioni verso un importante ideale sociale, quello di creare l’unità dell’Europa, che assicura fratellanza tra popolazioni diverse e, quindi aborrisce la guerra.

Interessante pure lo schema degli incontri, dovuti al rispetto della prevenzione del Covid. Illustrazione dei fatti storici sul sagrato della Chiesa, che vide uno degli atti più tragici della strage, con i corpi di centinaia di persone bruciati con i lanciafiamme e l’incendio dei banchi, da parte di una operatrice, Luisa Baldi, che ha pure richiamato gli enormi ritardi nelle indagini per far luce sui responsabili, condannati all’ergastolo, sia pure in contumacia, solamente negli anni successivi al 1990.

Successivamente, a piccoli gruppi, la visita al memoriale.

Doveroso per l’onlus è esprimere il grazio sentito al presidente della BAM, Giovanni Cappa ed alla Amministrazione, per il generoso sostegno alla iniziativa.