Liberi di scegliere: a Cuneo una manifestazione contro il green pass con Diego Fusaro

Mercoledì 15 settembre alle ore 21 in piazza Galimberti a Cuneo, il coordinamento provinciale free vax-no green pass nelle persone di Giuseppe Lauria, Alessandro Balocco, Riccardo Visetti, Davide bocco, Umberto e Serena, ha organizzato una manifestazione di protesta contro l’uso del certificato verde. Alla manifestazione sarà presente il filosofo Diego Fusaro .

"Dopo le innumerevoli manifestazioni che abbiamo organizzato in ogni città della nostra provincia, torniamo a Cuneo, per lanciare il nostro grido di libertà contro un regime che giorno dopo giorno limita le libertà dei cittadini sulla base dell’adesione o meno a un vaccino non obbligatorio.

Contestiamo la valenza sanitaria del green pass che come oramai è noto, è semplicemente uno strumento meramente politico di controllo sociale. L’imposizione di detto strumento a tutto il mondo scolastico e come pare nell’immediato futuro a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato non solo è anticostituzionale, ma va contro i più elementari e fondamentali diritti di ogni essere umano.

Per poter lavorare e studiare non è necessario un certificato voluto ed imposto da un governo che in questi mesi si è dimostrato assolutamente incapace di gestire l’attuale fase pandemica".