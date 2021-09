Monsignor Cesare Nosiglia festeggia il trentennale di ordinazione episcopale con una Messa alla Consolata

Una notizia che riguarda la fetta di Arcidiocesi di Torino comprendente Bra, Savigliano, Sanfrè, Sommariva del Bosco, Caramagna, Racconigi e Marene.



Martedì 14 settembre ricorre il trentesimo anniversario di ordinazione episcopale di monsignor Cesare Nosiglia. La diocesi si stringerà attorno al suo Pastore con una celebrazione eucaristica in programma, alle ore 19, presso il Santuario della Consolata a Torino. Data la limitazione dei posti per il protrarsi dell’emergenza sanitaria, l’accesso è limitato a un sacerdote, un diacono e un laico in rappresentanza di ciascuna Unità Pastorale.



Nato a Rossiglione (Genova) il 5 ottobre 1944, ordinato prete il 29 giugno 1968, monsignor Nosiglia venne ordinato vescovo il 14 settembre 1991 a Roma per le mani del cardinale Camillo Ruini. Tra i suoi incarichi ricordiamo che è stato vescovo di Vicenza e attualmente ricopre la carica di presidente della Conferenza Episcopale Piemontese e Amministratore Apostolico di Susa.



È alla guida della diocesi di Torino dall’11 ottobre 2010 e continua la sua missione con grande dedizione e carisma apostolico. Ad multos annos.