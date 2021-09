Caldaia: cosa fare per la manutenzione

Prendersi cura degli impianti di riscaldamento è fondamentale per garantirsi il loro buon funzionamento e per assicurarsi temperature piacevoli in casa durante i mesi più freddi. Ma eseguire correttamente, e in maniera periodica, la manutenzione della caldaia serve anche per evitare d'incappare in sanzioni. I vantaggi quindi sono diversi. Ecco perché è bene non trascurare i controlli dell'impianto di riscaldamento.

Perché è importante la manutenzione della caldaia

Il motivo principale che dovrebbe portare chiunque ad assicurarsi che una caldaia funzioni correttamente è evitare blocchi del riscaldamento, perdite o altre spiacevoli sorprese durante l'anno. Una caldaia controllata periodicamente permette di ottenere prestazioni migliori, senza sprechi. Questo si può tradurre, semplicemente, con: costi più bassi in bolletta. E poi, un controllo periodico farà in modo che si riescano a prevenire danni dettati dall'usura.

Senza dimenticare poi che avere una caldaia non controllata entro i tempi stabiliti dalla normativa rischia di far incappare in fastidiose sanzioni. Ma soprattutto: effettuare periodicamente la manutenzione della caldaia farà anche in modo che la sicurezza non sia compromessa.

Ovviamente per farla nel modo corretto è necessario rivolgersi a un centro di assistenza caldaie o ad altre figure professionali abilitate. Come ad esempio il Centro Autorizzato Ufficiale Vaillant Service Plus, che offre manutenzione, assistenza e riparazione di caldaie Vaillant in maniera rapida e puntuale.

Quando controllare la caldaia

Le attuali normative per i controlli sull'efficienza energetica di caldaie e condizionatori stabiliscono che per un impianto domestico, superiore ai 10 kW e inferiore a 100 kW di potenza, a combustibile liquido o solido i controlli sono da fare ogni due anni, mentre per gli impianti a gas metano o GPL, i controlli sono ogni quattro. Esistono poi alcune eccezioni che valgono per regioni e province autonome. In quei casi potrebbe cambiare il periodo intercorso tra un controllo e l'altro. Altra eccezione può essere rappresentata anche da una scelta del produttore dell'apparecchio e dell'installatore, che potrebbero aver deciso di eseguire controlli in un periodo di tempo inferiore ai due o quattro anni.

Nel caso di dubbi, è sempre opportuno verificare presso il proprio comune di residenza la frequenza degli interventi, sia che si tratti di controlli periodici, che di manutenzione. Infatti occorre sempre ricordare che, per evitare di incorrere in sanzioni, è importante rispettare le scadenze previste.

Quanto costa la manutenzione della caldaia

La manutenzione di un impianto domestico può variare in base alla società o all'azienda che esegue il controllo, ma anche alla Regione in cui ci si trova. Infatti, può andare dai 60 euro agli 80 o 100 euro. Se il controllo comprende anche la verifica delle emissioni i prezzi possono salire.

Solitamente, se si è acquistata una caldaia nuova, il primo costo da sostenere riguarda l'accensione, ovvero il collaudo, con il controllo dei fumi. Non tutte le aziende lo includono nel prezzo e in alcuni casi viene conteggiato a parte. Per evitare sorprese è consigliato assicurarsi prima se è compreso oppure no.

Ci sono poi altri costi che possono essere conteggiati, come ad esempio l'estensione della garanzia e l'assistenza programmata. Alcune garanzie comprendono anche interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione di alcuni pezzi che potrebbero avere problemi, dopo qualche anno.

Quali sono gli interventi obbligatori sulla caldaia

Tra gli interventi obbligatori, previsti dalla legge, c'è la revisione completa, ovvero: manutenzione ordinaria e controllo dell'efficienza energetica.

La prima, come dicevamo, è determinata da quanto stabilito dal produttore. Di solito si parla di una volta all'anno, con le dovute differenze tra una regione e l'altra. L'efficienza energetica invece deve essere effettuata ogni due o quattro anni, in base alla tipologia della caldaia.

La manutenzione della caldaia viene effettuata da un centro di assistenza caldaie abilitato e, solitamente, viene effettuato quando il riscaldamento è spento. In occasione di questo controllo vengono puliti il bruciatore e lo scambiatore, vengono verificate la tenuta e i filtri, il tiraggio fumi e la ventilazione dell'ambiente. Il tecnico poi eseguirà un report, che certificherà che la caldaia è sicura e funzionante. Per questo motivo, e dal momento che i componenti interni di una caldaia sono delicati e vanno maneggiati con cura, è sempre meglio rivolgersi a un tecnico specializzato. Solitamente i centri di assistenza caldaie predispongono un piano pluriennale di manutenzioni programmate. In questo modo si verrà contattati periodicamente dal tecnico, senza doversi ricordare le varie scadenze o fare telefonate per prenotare appuntamenti.

Invece, il controllo di efficienza energetica, chiamato comunemente "controllo fumi", viene effettuato quando si accende per la prima volta l'impianto di riscaldamento e poi, con una periodicità stabilita dalla legge, ogni due o quattro anni. Anche in questo caso, viene redatto un rapporto che certifichi l'efficienza e che viene trasmesso anche alla regione di competenza.