Come raggiungere il Lago di Garda: aereo, auto, bus e treno

Tra le tante mete italiane che tutto il mondo ci invidia, troviamo il Lago di Garda, una vera e propria eccellenza. Solo il nome evoca in noi sensazioni splendide, di relax, paesaggi incontaminati e buon cibo. Ma come raggiungere il Lago di Garda? Durante la pianificazione di una vacanza, non possiamo proprio dimenticare i mezzi di trasporto con cui spostarci. Per fortuna, i collegamenti con il Lago di Garda sono abbastanza abbordabili e per ogni evenienza: aereo, auto, bus, treno, abbiamo a nostra disposizione un ampio ventaglio di scelta.

Oltretutto, per i paesi che circondano il Lago di Garda, abbiamo la possibilità di raggiungerli in traghetto, che è utile (oltre che romantico) per spostarsi, soprattutto se si sceglie di non viaggiare in auto. Approfondiamo ogni possibile mezzo di trasporto, come arrivare da Verona al Lago di Garda in treno , come spostarsi tra le località del lago e non solo.

Aeroporto più vicino al Lago di Garda

Quali sono gli aeroporti più strategici dal punto di vista della posizione che ci portano al Lago di Garda? Ce ne vengono in mente due in particolare, il Valerio Catullo di Verona e ovviamente Orio al Serio di Bergamo. Se stai per venire qui in vacanza, sappi che sono disponibili molte navette in aeroporto che ti conducono al Lago di Garda: inoltre, da Verona è possibile prendere l’autobus di linea 164. Valerio Catullo e Orio al Serio sono i più vicini, ma in ogni caso abbiamo anche a disposizione Venezia Marco Polo, Milano Malpensa e Milano Linate.

Come andare in auto al Lago di Garda

Naturalmente, il Lago di Garda è facilmente raggiungibile da ogni posizione: nord, sud, est, ovest. Tra l’altro, viaggiare in auto al Lago di Garda ha i suoi vantaggi, come la possibilità di visitare i suoi dintorni in modo del tutto autonomo, senza dipendere per forza dai mezzi di trasporto.

Come raggiungere il Lago di Garda in treno

Un altro grande classico per arrivare al Lago di Garda è prenotare il biglietto del treno. Anche in questo caso siamo molto ben agevolati, poiché la stazione ferroviaria più vicina all’affascinante località è Peschiera del Garda dalla sponda veneta. Invece, dalla sponda lombarda, si può scegliere la tratta Desenzano – Sirmione.

Il traghetto sul Lago di Garda: un grande classico

Una volta che ti troverai sul Lago di Garda , avrai a tua disposizione un ventaglio di scelta enorme: le località dei suoi dintorni sono affascinanti, dei veri e propri paesaggi da cartolina indimenticabili. È ovviamente presente un traghetto, ma non mancano anche motonavi, aliscafi o catamarani. Sui mezzi di navigazione, oltretutto, potrai imbarcare la bici, se hai optato per un trasporto più ecologico.

Cosa vedere sul Lago di Garda?

Il Lago di Garda copre una superficie immensa: 370 chilometri quadrati. Oltre a essere uno dei laghi più famosi al mondo, è una terra affascinante da esplorare, che di certo sa come conquistare i turisti, non solo con la sua bellezza, ma anche con i borghi e le tradizioni. Tra le località da non perdere assolutamente se si vuole venire qui in vacanza, di certo troviamo Desenzano del Garda, Lazise, Malcesine, Limone sul Garda, Peschiera del Garda. Questo luogo è particolarmente adatto per le gite in famiglia, le escursioni e le passeggiate attraverso la storia e i sapori.

Non ci sbagliamo quando diciamo che Riva del Garda – con i suoi punti panoramici mozzafiato, dal Bastione al Mastio della Rocca – è un borgo altamente suggestivo, in grado di evocare forti emozioni. Qui si trova, a cui fare rigorosamente una visita, l’antico castello medievale, oltre che il MAG, il Museo Alto Garda, dove potrai farti conquistare da reperti di archeologia e da alcune opere affascinanti, come quelle di Giuseppe Canella, Giuseppe Craffonara, Vincenzo Vela.