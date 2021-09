Ad Alba la più grande azione civica positiva che il mondo abbia mai visto

La "45 call to action" dello scorso 9 maggio

Lo scorso 9 maggio tanti albesi hanno partecipato all’iniziativa “45 call to action”, ideata dall’Assessore al turismo e alle città creative Emanuele Bolla del Comune di Alba insieme alla presidente della Commissione ambiente ed ecologia Stefania Balocco per pulire i sentieri cittadini.

Forte di questa ottima risposta, il Comune di Alba prenderà parte all’iniziativa internazionale World Clean Up Day (Pulizia del Mondo), la più grande azione civica positiva che il mondo abbia mai visto.

L'obiettivo è ripulire il mondo dai rifiuti e mantenerlo pulito attraverso il piano di riduzione dei rifiuti globale (Keep It Clean Plan).

Nel 2020 più di 15 milioni di persone di 179 paesi hanno partecipato all'azione. Nel 2018 quasi 18 milioni di persone di 157 paesi si sono schierati contro il problema della spazzatura globale raccogliendo 88.500 tonnellate di rifiuti, pari quasi a 9 Torri Eiffel.

Pertanto si invita la cittadinanza all’iniziativa di azione civica di “pulizia del Mondo”.

Per partecipare è necessario compilare il modulo google al seguente link: https://forms.gle/cYAK6BUh6PeRAX8T7



L’obiettivo dell’iniziativa è di ripulire le zone invase dai rifiuti ai margini delle piste ciclabili parallele alla tangenziale, aree molto utilizzate dagli albesi per corse e passeggiate, nonché la prima visuale sulla città per i turisti in ingresso.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 10 alle ore 12 di sabato mattina 18 settembre 2021.

Il punto di ritrovo sarà alle ore 09.30 presso il piazzale del Carcere Giuseppe Montalto di Alba, dove sarà possibile parcheggiare il proprio mezzo.