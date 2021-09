Mario Franchino confermato alla guida del Circolo FdI di Beinette

Venerdì 10 settembre si è riunito a Beinette, nel totale rispetto delle normative sanitarie attualmente in vigore, il Circolo cittadino di Fratelli d’Italia, per l’elezione del nuovo Coordinamento.

Erano presenti, oltre ai tesserati, anche il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni, l’onorevole Monica Ciaburro, il capogruppo in Consiglio regionale Paolo Bongioanni, il vicecoordinatore provinciale Enzo Tassone e un nutrito gruppo di dirigenti del partito.

A guida di Fratelli d’Italia nella città di Beinette è stato confermato Mario Franchino, amministratore di lunga esperienza e già coordinatore pro-tempore del circolo sin dalla sua nascita nell’estate del 2020.

Sarà affiancato nello svolgimento dell’attività politica sul territorio da Vanna Rebuffo, vicepresidente, David Lodedo, segretario, e Domenico Vecchia, vicesegretario.

“Sono molto soddisfatto per il raggiungimento di questo nostro obiettivo: essere riusciti a costituire il Circolo di Fratelli d'Italia in un piccolo centro di 3500 abitanti non è cosa da poco.

Presteremo la massima attenzione alle istanze dei cittadini e sosterremo sul territorio le battaglie e gli ideali del nostro presidente Giorgia Meloni. Il fatto, poi, che dirigenti politici di alto livello ci abbiano onorati della loro presenza a Beinette nella serata in cui si è eletto il Direttivo, ci riempie d’orgoglio” commenta Franchino.

Che aggiunge: "Siamo felici di iniziare ora un periodo di forte presenza sul

nostro territorio. Tutti i cittadini che desiderano avere informazioni sul partito o esporci le loro problematiche e le loro istanze sono i benvenuti".