Alba: primo giorno di scuola anche per i giovani alunni della "Rodari"

Ingressi a orari diversificati per fasce d'età, alla scuola elementare Rodari di Alba, in corso Europa, tra gli istituti più frequentati della città.



Alle 8.30 ingresso degli studenti dalle Seconde alle Quinte (con tre accessi diversi), alle 9.00 ingresso dei piccoli di Prima, accolti in cortile dalle maestre prima di entrare.



Tanta emozione, mascherine colorate e la gioia di ritrovare i compagni di scuola.