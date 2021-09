La formazione generale: un credito permanente

Il corso di formazione generale è il primo Step che un lavoratore (ma anche uno stagista o un tirocinante) deve seguire, prima di entrare in azienda o entro 60 giorni dall'assunzione.

Il suo attestato costituisce un credito permanente: vuol dire che conseguito una volta è valido anche per i lavori successivi e non deve essere aggiornato; deve però essere seguito dalla formazione specifica che si suddivide in rischio basso, medio e alto (in base al codice Ateco dell’Attività o alla mansione).

Al Cfpcemon i prossimi corsi di Formazione Generale e specifica alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori inizieranno a Ceva il 15 settembre, a Fossano il 6 ottobre e Mondovì il 2 novembre.

Il D. Lgs. 81/2008 prevede poi che la formazione specifica dei lavoratori debba essere aggiornata per una durata si 6 ore ogni 5 anni. Il primo corso di aggiornamento sarà disponibile venerdì 24 settembre nella sede di Mondovì.

Tutti i corsi Formazione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro che il Cfpcemon attiva in risposta al Decreto Legislativo 81/08 previsti nell’autunno sono disponibili qui http://www.cfpcemon.it/corsi-sicurezza-autunno-2021

Per maggiori informazioni inviare una e-mail a servizi.imprese@cfpcemon.it o chiamare il numero 0174-701284 interno 6