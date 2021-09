Rientro a scuola a Savigliano: al Cravetta Marconi "l'applicazione per controllare il Green Pass funziona benissimo" (FOTO E VIDEO)

Campanella di inizio anno per l’IIS Arimondi Eula e l'IIS Cravetta Marconi di Savigliano.



Dalle 7.30 alle 8 a ingressi scaglionati, gli studenti rientrano con le imposizioni anti covid ma con presenza al 100%.



Niente Dad per ora, ma misurazione della temperatura e distanziamento in classe e al di fuori.



Per i professori invece obbligo di presentare il green pass all’ingresso. Secondo il vice preside Giacomo Celiento del Cravetta Marconi "l'applicazione fornita dal Ministero per controllare il Green Pass funziona benissimo".