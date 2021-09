Via al nuovo anno scolastico anche a Cuneo, tra green pass e voglia di normalità "al 100%" (GALLERY E VIDEO)

E' suonata ufficialmente la campanella del nuovo anno scolastico anche per gli istituti di ogni ordine e grado della città di Cuneo, con un solo e principale obiettivo: quello di non tornare a fare ricorso - possibilmente, in alcuna misura - alla Dad nei prossimi mesi.

Il terzo anno scolastico coinvolto dalla pandemia di Coronavirus porta con sé alcune novità dal punto di vista della sicurezza sanitaria, che verranno affrontate dal personale e dagli studenti con molta più esperienza rispetto ai due precedenti. E, ovviamente, forti dell'ampio successo della campagna vaccinale.

Nelle scuole superiori della città capoluogo, nella mattinata di oggi (13 settembre) non sembrano essersi registrate difficoltà di sorta, con gli ingressi scaglionati delle classi, l'accoglienza dei ragazzi del primo anno e l'inevitabile controllo - tramite un'applicazione fornita dal Ministero, sostanzialmente automatica nel proprio utilizzo - dei green pass dei docenti e del personale scolastico in generale. Apparentemente ridotte anche le code e gli assembramenti: i ragazzi - certamente felici di ritrovare la dimensione sociale della scuola al 100% - appena arrivati entrano direttamente nelle classi da uno dei vari ingressi disposti per l'occasione.

Immancabili i capannelli di "maturati" venuti all'entrata del proprio - ormai - ex istituto a salutare i propri professori.

Un inizio incoraggiante, insomma. Che permetterà - nella difficoltà del periodo - di navigare un po' meno "a vista" in questi primi mesi di scuola.