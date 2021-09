Atletica Roata Chiusani, doppio titolo regionale ad Alessandria con Massa e Ghibaudo

Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 settembre si sono svolti ad Alessandria i Campionati Regionali Individuali su Pista Allievi e Juniores.

Due i titoli regionali Juniores per l’Atletica Roata Chiusani.

Strepitoso Alessandro Massa, che si impone su tutti nel salto in alto e, superando l’asticella posta a 2,03 metri realizza il nuovo Personal Best in specialità.

Molto bene anche Giorgia Ghibaudo, titolo Juniores nei 400hs, chiusi in 1’08”19.

Argento per Edoardo Sanfelici, 47,59m nel lancio del giavellotto. Buona prova di Stefano Massa, 12”55 nei 100m uomini.