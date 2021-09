BASEBALL SERIE C: L’Eleluci JFK Mondovì si aggiudica lo spareggio contro il Sanremo e vola ai Play-off

Missione compiuta per l’Eleluci JFK Baseball Mondovì. Al termine di una stagione regolare combattuta ed avvincente, la squadra di Marconi conquista il primo posto nel girone A e stacca così il biglietto per i “Play-off”. Un risultato storico per la società del presidente Stefano Gazzola, che per la prima volta accede alla seconda fase per la promozione in serie B.

La sconfitta di fine agosto contro la Cairese, tuttavia, aveva finito per complicare i programmi del JFK, che si era visto raggiungere in classifica dai rivali del Sanremo. Le due squadre si sono così ritrovate in testa alla graduatoria a pari punti, con lo stesso numero di vittorie e di sconfitte e con la stessa differenza punti ottenuta negli scontri diretti. Una situazione di perfetto equilibrio che ha richiesto la disputa di uno spareggio tra le due formazioni. Un match da dentro o fuori che si è giocato ieri sul diamante del Sanremo. A spuntarla, al termine di quattro ore di gioco appassionanti, è stata la squadra monregalese.

Queste le fasi salienti dell’incontro: Il JFK approcciava meglio alla gara portandosi subito in vantaggio sul 4 a 1. Il Sanremo non mollava e raggiungeva i biancoblu sul 4 pari al terzo inning. Quarto inning ancora in parità, 5 a 5. Al sesto la mossa che cambiava l’equilibrio del match: manager Marconi chiedeva un “big inning” ai suoi ragazzi, che lo ripagavano con 8 punti segnati, contro i 3 dei padroni di casa. Si arrivava così sul punteggio di 13 a 8 a favore del team monregalese.

Le due squadre continuavano a combattere punto su punto, anche grazie all’ottimo lavoro dei due rilievi. All’ultimo inning, sul punteggio di 15 a 10 per l’Eleluci, il Sanremo tentava un ultimo assalto, ma il closer Marco Naso riusciva a contenere le mazze avversarie, per poi chiudere la partita con l’ultima assistenza di Francesco Trona in prima base. Risultato finale JFK Mondovì-Sanremo 15-13 e monregalesi che conquistavano un sofferto ma quanto mai meritato pass per i Play-off.

Da segnalare che la seconda fase del campionato prenderà il via già sabato 18 settembre a Novara, con il Mondovì impegnato contro la squadra che ha primeggiato nel girone B, il Porta Mortara.