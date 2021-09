Cuneo: per tutto il mese di settembre giornate "Open Day" con la Granda Volley Academy

Il fondo rinnovato della palestra Ex Media 4 di via Bassignano

“Scusate il ritardo, ma ne valeva davvero la pena!” La stagione pallavolistica 2021/2022 della Granda Volley Academy si apre con una clamorosa sorpresa: grazie alla sensibilità del Comune di Cuneo e della Fondazione CRC, unita alla determinazione della società biancorossa, la palestra Ex Media 4 di via Bassignano si è ‘rifatta il look’.

Con il chiaro intento di rilanciare l’attività agonistica sottorete nella Città capoluogo, il vecchio fondo del campo da gioco è stato completamente rimosso e sostituito da un nuovo e innovativo Mondoflex. Un ‘pacchetto’ di circa 6 cm che garantirà alte prestazioni atletiche e maggiori garanzie per la salute delle giovani pallavoliste dell’Academy, oltre agli studenti degli Istituti Superiori di Cuneo.

«Un intervento che ci rende orgogliosi - afferma il presidente della Granda Volley Academy, Luca Di Giacomo - per il percorso fatto e per le solide basi che stiamo ponendo. Un traguardo che è il risultato tangibile del proficuo dialogo con le istituzioni: ringrazio a nome del direttivo la Città di Cuneo, con riferimento all’Assessorato allo Sport e in particolare all'Assessore Cristina Clerico e la Fondazione CRC con il suo vicepresidente Ezio Raviola, attori fondamentali in questo rapido processo. Invitiamo con rinnovato vigore ragazzi e ragazze a calcare questo fondo, con le stesse caratteristiche tecniche e colore del campo che ha visto trionfare la Nazionale Italiana Femminile agli Europei 2021».

Per tutto il mese di settembre giornate “Open Day” martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16:30 alle 18:30. Ad accogliere le annate dal 2007 al 2014 il responsabile tecnico cuneese Liano Petrelli. Green Pass non obbligatorio fino al compimento del dodicesimo anno di età.

Per ulteriori informazioni: academy@cuneograndavolley.it, 3927393604.