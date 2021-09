Skiroll, via ai Campionati del Mondo FIS in Val di Fiemme: Emanuele e Francesco Becchis ed Elisa Sordello tra i convocati

Tutto pronto per i Campionati del Mondo FIS di Skiroll, in programma da giovedì 16 a domenica 19 settembre in Val di Fiemme.

24, in totale, gli atleti convocati (tra senior e junior) dal direttore tecnico Michel Rainer: fanno parte della spedizione azzurra anche i cuneesi Emanuele e Francesco Becchis ed Elisa Sordello.

Per il settore maschile sono stati scelti: Matteo Tanel, Emanuele e Francesco Becchis, Michael Galassi, Luca Curti, Riccardo Lorenzo Masiero, Alessio Berlanda, Michele Valerio, Aksel Artusi, Riccardo Munari, Giovanni Lorenzetti e Marco Gaudenzio.

Per il settore femminile: Elisa Sordello, Laura Mortagna, Sabrina Borettaz e Maria Gismondi.

Si aggregheranno, inoltre, otto atleti non appartenenti alla squadra nazionale e selezionati con scelta tecnica: Tommaso Dellagiacoma, Elia Barp, Andrea Zorzi, Stefano Carli, Francesca Cola, Anna Maria Ghiddi, Elisa Brocard e Ilenia Defrancesco.