A Marene è partito il "book crossing"

Da questa settimana è attivo a tutti gli effetti il servizio di bookcrossing pensato dall’Associazione “La Baracca dei Birbanti”, tutte le arnie con i libri a disposizione di chiunque desideri leggerli, sono state infatti posizionate in diverse zone di Marene. A causa della pandemia non è stato possibile organizzare l'inaugurazione del progetto in Piazza Sinaglia con la partecipazione degli alunni delle scuole marenesi, come era stato previsto.

L'idea del bookcrossing è nata negli Stati Uniti d'America quando un tranquillo signore di mezza età,per onorare la memoria della madre scomparsa, ha deciso di mettere a disposizione i suoi libri in una casetta di legno davanti alla sua abitazione, lasciando che la gente li prendesse liberamente, per poi riportarli una volta letti.

A Marene al posto di una casetta di legno sono state realizzate dai ragazzi dell'Associazione "Muovi le mani per Marene" alcune arnie in legno,dipinte dai bambini che frequentano la ludoteca e dislocate in diversi punti del paese, Parco Galvagno, giardino anteriore alla Scuola dell'Infanzia, Parco Collodi e Piazza Sinaglia presso la casetta dell'acqua.

Nelle arnie si trovano i libri che, chiunque voglia, può prendere, leggere e riportare o scambiare con altri libri.

Le regole di utilizzo sono semplici, è possibile prendere in prestito un libro e riportarlo una volta letto, oppure portarne un altro che sia in buono stato.

Il gesto del donare un libro deve essere fatto per condividere una conoscenza,una storia interessante o un'emozione personale. Deve essere il gusto di comunicare la propria visione del mondo a spingere a donare un libro.

L'arnia posta presso la casetta dell'acqua vuole ricordare che i libri sono per la mente dissetanti come l'acqua per il corpo.

Il progetto a Marene è partito a luglio con l'inaugurazione dell'arnia a Parco Galvagno.

In seguito sono state sistemate anche le altre arnie.