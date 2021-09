Bra, tutte le strade portano a Cheese con la nuova segnaletica verticale dedicata

Tutte le strade portano a Cheese, è proprio il caso di dire. L’attesa kermesse si avvicina e Bra si è attrezzata anche con una diffusa segnaletica verticale per indicare come raggiungere i punti espositivi, la navetta ed i parcheggi.

Posizionati cartelli che indicano la via da seguire per visitare la manifestazione in tutte le intersezioni urbane ed extraurbane, oltre agli imbocchi di Bra.