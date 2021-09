Racconigi Cycling Team: Valentina Basilico quinta al ''Giro delle Marche in Rosa"

Si è chiusa con il quinto posto finale di Valentina Basilico l'edizione 2021 del ''Giro delle Marche in Rosa", competizione in prove multiple, riservata alle categorie agonistiche elite e junior, voluta dall'A.S.D. Born to Win sulle strade marchigiane.

La tenace portacolori del Racconigi Cycling Team, reduce dallo straordinario ''Campionato del Mondo su Pista'' dove ha vinto ben quattro medaglie, ha accumulato i preziosi punti che le hanno permesso di chiudere in 'top five' nella frazione inaugurale corsa a Villa Musone di Loreto (AN), dove è salita sul secondo gradino del podio grazie ad una volata di grande potenza.

Nella seconda e conclusiva tappa, andata in scena sulle impegnative strade di Offida (AP), per una distanza complessiva di 72 chilometri caratterizzati da tanta salita e da diversi tratti tecnici, la forte sprinter del direttore sportivo Roberto De Filippo ha sfiorato la 'top ten', chiudendo in dodicesima posizione.

Buon ottavo posto, invece, per la brianzola di Lissone Matilde Ceriello, maglia azzurra al ''Campionato Europeo Donne Junior'' di Trento, che nei lunghi tratti in salita ha dimostrato ancora una volta il suo grande valore e l'ottimo stato di forma, pedalando spalla a spalla con le scalatrici più forti. L'atleta del team manager Claudio Vassallo, al primo anno della categoria junior, ha terminato il suo ''Giro delle Marche in Rosa'' in dodicesima posizione, ad una quindicina di punti dalle migliori dieci.

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR PRIMA TAPPA “GIRO DELLE MARCHE IN ROSA” A VILLA MUSONE DI LORETO (AN):

1) Sanfilippo Martina (Vo2 Team Pink) Km 103,5 in 2h45'00'' alla media di 37,636 Km/h

2) Basilico Valentina (Racconigi Cycling Team)

3) Barale Francesca (Vo2 Team Pink)

4) Contarin Elena (Breganze - Millenium)

5) De Grandis Michela (UC Conscio Pedale del Sile)

6) Brillante Romeo Serena (Valcar - Travel & Service)

7) Fiorin Sara (GS Gauss)

8) De Vallier Elisa (UC Conscio Pedale del Sile)

9) Castagna Monica (Team Wilier - Chiara Pierobon)

10) Ventisette Sabrina (Zhiraf Guerciotti)

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR SECONDA TAPPA “GIRO DELLE MARCHE IN ROSA” AD OFFIDA (AP):

1) Barale Francesca (Vo2 Team Pink) Km 72 in 2h04'00'' alla media di 34,839 Km/h

2) De Grandis Michela (UC Conscio Pedale del Sile)

3) Cipressi Carlotta (Vo2 Team Pink)

4) Bortoli Virginia (Breganze - Millenium)

5) Brillante Romeo Serena (Valcar - Travel & Service)

6) De Vallier Elisa (UC Conscio Pedale del Sile)

7) Castagna Monica (Team Wilier - Chiara Pierobon)

8) Ceriello Matilde (Racconigi Cycling Team)

9) Reghini Chiara ( Team Wilier - Chiara Pierobon)

10) Segato Gaia (Breganze - Millenium)

CLASSIFICA GENERALE FINALE JUNIOR “GIRO DELLE MARCHE IN ROSA”:

1) Barale Francesca (Vo2 Team Pink) - Punti 90

2) De Grandis Michela (UC Conscio Pedale del Sile) 75

3) Brillante Romeo Serena (Valcar - Travel & Service) 55

4) Sanfilippo Martina (Vo2 Team Pink) 50

5) Basilico Valentina (Racconigi Cycling Team) 45

6) De Vallier Elisa (UC Conscio Pedale del Sile) 40

7) Cipressi Carlotta (Vo2 Team Pink) 40

8) Contarin Elena (Breganze - Millenium) 35

9) Bortoli Virginia (Breganze - Millenium) 35

10) Castagna Monica (Team Wilier - Chiara Pierobon) 30