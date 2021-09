“Kompost di GAIA SpA: Sostenibilità a Km 0”: anche Confagricoltura sostiene la promozione del compost di qualità in campo agricolo (VIDEO)

La campagna di sensibilizzazione ideata dall’azienda astigiana GAIA, per far conoscere il Kompost ,derivante dal recupero dei rifiuti organici, prodotto nell’impianto di San Damiano d’Asti, prosegue con le interviste rivolte ad alcune associazioni di categoria che in questi anni hanno promosso e sostenuto l’utilizzo del compost presso gli agricoltori professionisti.

Nel quinto video della narrazione, il dott. Enrico Masenga, agronomo, consulente tecnico specialistico di Confagricoltura Asti, parla delle caratteristiche del kompost e dei vantaggi del suo utilizzo in agricoltura.

Il Kompost di GAIA si ritira sfuso presso l’impianto di San Damiano d’Asti, in Borgata Martinetta 100, dal lunedi al venerdì dalle 6 alle 14 e il sabato dalle 6 alle 11.30, sempre su prenotazione.

Per info e prenotazioni:

www.gaia.at.it

n.tel.: 0141-977408