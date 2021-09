Cuneo, al Palacoj di Margarita il seminario “Sguardi comuni”

Venerdì 10 settembre 2021 presso il Palacoj di Margarita si è svolto il seminario “Sguardi comuni”, promosso nell’ambito del progetto “Anziani.com.

Gli anziani sono di casa nella comunità”, realizzato con il contributo della Compagnia di San Paolo.

Il seminario è stato un’occasione per attivare un vivace scambio e confronto tra esperienze di progetti locali e in ambito regionale rispetto al tema della domiciliarità e del benessere degli anziani all’interno delle comunità di appartenenza. Si sono alternati interventi di operatori del settore pubblico quali Consorzi socio assistenziali, ASL e Comuni e contributi portati da cooperative e associazioni.

Lavoro di rete, comunicazione, sostenibilità, sinergia tra servizi socio sanitari e valorizzazione della comunità sono state le parole chiave che hanno caratterizzato l’evento, evento che ha inoltre rappresentato un’opportunità preziosa, finalmente in presenza, per conoscersi tra persone che si occupano della stessa tematica in un orizzonte di nuove collaborazioni.

Il progetto Anziani.com, che vede come capofila il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese in partenariato con i comuni di Beinette, Castelletto Stura, Margarita, Montanera, Morozzo, l’ASL Cn1, la Croce Rossa e diverse associazioni di volontariato del territorio, è al suo secondo anno di attività e dopo una fase informativa di sensibilizzazione e una formativa destinata a volontari e cittadini attivi, vedrà a partire da metà settembre, l’attivazione di momenti di socializzazione e incontro rivolti proprio agli anziani residenti nei comuni interessati. Si parte il 15 settembre con un ciclo di passeggiate naturalistiche per scoprire il territorio dei comuni interessati dal progetto e il 2 ottobre con la gita all’Ecomuseo della Resistenza di Rossana e al Santuario di Valmala, ma il calendario è ricco di tante altre iniziative. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero 339 8334758 o scrivere a ufficio.europa@csac-cn.it .