La colorata segnaletica orizzontale del quartiere San Paolo presa di mira da Striscia La Notizia [FOTO]

Una troupe di Striscia la Notizia presente questo pomeriggio, martedì 14 settembre, nel quartiere San Paolo di Cuneo.

Ad attirare l'attenzione del tg satirico diretto da Antonio Ricci la colorata segnaletica orizzontale, ma non solo. L'inviata Chiara Squaglia ha raggiunto il capoluogo cuneese dove ha ironizzato sui recenti lavori di "urbanismo tattico" con le strisce colorate e le linee di mezzeria tra via Fenoglio e via Cesare Pavese.

Durante le riprese è stata evidenziata la particolare collocazione di alcuni parcheggi e panchine.

La troupe del programma di punta della fascia pre-serale di Canale 5 ha lasciato poco fa il capoluogo.