A Mondovì un dj set in mongolfiera con Judici e Molinoir

Se è vero, come cantava Fossati, che Genova si vede solo dal mare, una città come Mondovì la puoi ammirare pienamente solo dalla cesta di una mongolfiera, immerso nel cielo.

E così, per far conoscere a tutti la città del Belvedere, è nata l'dea di un "dj set" tra le nuvole che è stato filmato, registrato e che verrà mostrato a tutti i monregalesi e non solo, in presenza e sui social.

Protagonisti di questo strabiliante volo i dj e producer Judici e Molinoir, noti a livello internazionale e le mongolfiere dell'Aeroclub.

Il progetto è del team di "Orizzonti sonori", con Gabriele Giudici, Fabrizio Molineri, a cui si abbina l’estro creativo e la sensibilità di Barbara Gourdain, coordinatrice dell’evento con oltre un decennio di esperienza all’attivo.

Dopo il successo di "Suono di una notte di mezza estate", concerto in distance-mode, trasmesso in filodiffusione, lo scorso anno, per le vie del centro cittadino, Mondovì diventa il palcoscenico ideale per un nuovo format che unisce suoni e immagini per raccontare il territorio.

Il primo appuntamento per scoprire di cosa si tratta è sabato 25 settembre alle 21, quando piazza Maggiore ospiterà la kermesse “TRASFORMAZIONI” (a cura del Circolo delle Idee e della Consulta femminile cittadina); l'evento sarà occasione per presentare in anteprima la proiezione dell'evento su un maxischermo.