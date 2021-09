Racconigi convoca un tavolo di lavoro riguardante la crisi afgana

In queste settimane è sotto gli occhi di tutti l’immane tragedia che coinvolge il popolo afgano e il dramma dei profughi, costretti a lasciare il loro paese senza certezze su cosa possa riservagli il futuro. Nessuna persona può rimanere indifferente a tutto ciò, specialmente perché, ancora una volta, colpisce le persone più fragili, donne e bambini. In questa situazione, come sempre accade,

sono poi le comunità locali, guidate dai Sindaci e dalle Amministrazioni territoriali ad essere chiamate ad intervenire a sostegno delle vittime di queste tragedie, mettendo a disposizione non solo risorse finanziarie e logistiche, ma anche e soprattutto la loro capacità e la loro volontà di accogliere con umanità e rispetto, di operare unitariamente e senza divisioni per un’effettiva e duratura azione di inclusione.



Con questi propositi, per predisporre un piano di azione condiviso e andare oltre l’emotività generata dalla dominanza mediatica dei primi giorni, si è svolto martedì 7 settembre presso la Sala del Consiglio Comunale il primo incontro del tavolo di lavoro riguardante la crisi umanitaria

conseguente ai disordini socio-politici in atto in terra afgana.



Al tavolo, convocato dal Sindaco Valerio Oderda e dal Vice-Sindaco Alessandro Tribaudino, erano presenti tutti i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza e i rappresentanti dei tanti enti e associazioni di volontariato e non operanti sul nostro territorio che da sempre con il loro impegno testimoniano la capacità dei racconigesi ad essere valido supporto alle iniziative sociali.



Oltre a discutere della prima fase dell’accoglienza e a valutare la risposta che la nostra Città potrebbe dare alle necessità abitative, qualora pervengano richieste in tal senso da parte della Prefettura competente, obiettivo comune è guardare alla fase due, l’integrazione sul territorio, partendo dall’esperienza del Centro di Accoglienza racconigese che a tutt’oggi è in funzione e che ha visto nella continuità del servizio il suo punto di forza. Inoltre, l’esperienza sia a livello internazionale che a livello locale della Croce Rossa Italiana ha dato un importante stimolo ad una capillare azione di solidarietà sulla scia della quale occorrerà certamente proseguire,

sensibilizzando e coinvolgendo tutta la cittadinanza.

È stata dunque concordata l’istituzione di un tavolo strategico del volontariato con il compito di creare una rete di coordinamento per interventi sulla crisi in atto ma non solo; un tavolo di condivisione per orientare gli interventi a tutto tondo e per non disperdere forze e risorse.



Prossima convocazione fissata per il 28 settembre per aggiornarsi sull’evolversi della situazione afgana, su eventuali assegnazioni di ospitalità e per rendere operative le molte idee e proposte.